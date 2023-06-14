典型梅雨將報到 南部水庫防汛兼蓄水

南部地區5月以來數波降雨有助紓緩旱象，但各水庫蓄水率仍偏低，中央氣象局預測明天起至17日可能有更明顯雨勢，南區水資源局指出，將在水庫安全前提下，以蓄存水量為主。

經濟部水利署南區水資源局新聞稿指出，依氣象局發布降雨趨勢分析，本週因低壓帶、滯留鋒面在台灣附近徘徊及西南風影響，易有短延時強降雨、局部大雨或豪雨發生，明天起至17日中南部易有陣雨或雷雨，且降雨時間較長，屬典型梅雨鋒面。

南水局指出，5月以來數波降雨對紓緩南部旱象大有助益，轄區內水庫蓄水率緩步上升，但仍屬偏低，將在水庫安全前提下，先以蓄存水量為主。

南水局指出，轄區內各水庫、攔河堰防汛整備及檢查工作已完成，搶險修工程的機具和人員隨時待命，以維持各項設施正常操作。南化高屏聯通管也已完成充水作業，可隨時因應高屏溪原水高濁度狀況，確保供水穩定。

南水局指出，依氣象預報，牡丹水庫集水區未來10日累積降雨有機會達320毫米以上，屆時可能調節性放水，呼籲民眾隨時注意河川水位及水庫調節性放水警訊發布，遠離河床或河邊活動，確保人身安全。

南水局下午1時觀測資料顯示，曾文水庫蓄水量6432萬立方公尺，蓄水率12.69%，相連通的烏山頭水庫蓄水量3600萬立方公尺，蓄水率45.45%，2座水庫總蓄水量回升至1億立方公尺；南化水庫蓄水量4184萬立方公尺，蓄水率46.75%。

旱災中央災害應變中心12日宣布，台南水情燈號由減量供水的橙燈調整為減壓供水黃燈