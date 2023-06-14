快訊

宜蘭漁民捕獲1億年「活化石」惡魔鯊 底拖網漁法再掀爭議

為何社群出現#MeToo浪潮？心理作家：與性騷受害者害怕的這一點有關

外交部駐外官桃色糾紛調回外交學院 恐對新人不良影響？

拉抬國旅人氣 「西拉雅夏日好Chill」加碼抽電動機車

聯合報／ 記者 莊曜聰 ／台南即時報導
拉抬國旅人氣，西拉雅國家風景區管理處夏日活動加碼，民眾到指定店家消費就有機會抽電動機車。記者莊曜聰／攝影
拉抬國旅人氣，西拉雅國家風景區管理處夏日活動加碼，民眾到指定店家消費就有機會抽電動機車。記者莊曜聰／攝影

疫情解封後，民眾瘋出國，國旅人氣稍有下滑，暑假訂房率不如預期，西拉雅國家風景區管理處夏季活動明日開跑，今年有「二寮曙光雲海」、「關子嶺山車祭」等兩大主題，再加碼集點抽獎，在超過50處指定店家消費，就能抽Gogoro電動機車，另外還首度舉辦「關子嶺之戀音樂賽」，第一名獨得獎金1萬元，即日起開放線上報名，名額有限，民眾可要手刀快搶。

西拉雅風管處處長徐振能表示，鼓勵民眾出門走走，感受土地脈動與美景，因此串連二寮曙光雲海、關子嶺夏日山車祭、關子嶺之戀音樂賽等，打造夏日旅遊黃金組合，並攜手食、宿、遊、購等超過50家優質業者推出優惠及集點活動，還有機會把Gogoro電動機車騎回家，可說是有吃有玩又有拿。

徐振能說，6月15日起到10月14日到合作店家消費，每200元可獲1點，每6點可得電子抽獎券1張，8月15日、10月15日各抽出一部Gogoro電動機車。

夏日山林好避暑，西拉雅國家風景區管理處轄區多為山區，左鎮二寮有聞名的曙光雲海，現在正是遊賞好時節，7月2日當天在二寮觀日平台還有瑜伽體驗，口埤實小、部落長老帶來音樂表演，周邊旅宿業者包括大坑休閒農場、想半天休閒民宿、老街168民宿都推出早鳥或入住優惠。

關子嶺夏日山車祭今年延長期程，從7月22日開始到8月13日，推廣夏日溫泉泡湯，每逢周六、日在大成殿前廣場都有市集及街頭藝人演出，7月22日當天則舉辦首屆西拉雅盃「關子嶺之戀音樂賽」，歌唱、音樂演奏不拘，並邀來紅人榜新星陳昭瑋當評審，前三名可獨得1萬元、8000元、5000元獎金，即日起可上https://reurl.cc/VLE9dR報名。

夏日出遊，西拉雅國家風景區管理處處長徐振能（左二）邀民眾來玉井吃芒果冰消暑。記者莊曜聰／攝影
夏日出遊，西拉雅國家風景區管理處處長徐振能（左二）邀民眾來玉井吃芒果冰消暑。記者莊曜聰／攝影
夏日山林避暑，西拉雅國家風景區管理處推二寮賞雲海、關子嶺溫泉遊活動。記者莊曜聰／攝影
夏日山林避暑，西拉雅國家風景區管理處推二寮賞雲海、關子嶺溫泉遊活動。記者莊曜聰／攝影

關子嶺 電動機車

延伸閱讀

TSR冠軍團隊調校！Gogoro SuperSport「跑魂套件」帥氣上路

川普抵邁阿密準備出庭 人氣不減民調仍遙遙領先

他拿台日做比較「怎麼算都是國旅便宜」 網點2關鍵：寧願出國

謝國樑3.8億元青年電動機車預算 終獲議會有條件通過

相關新聞

台南漁光分校划獨木舟挑戰 不一樣的畢業禮物

台南市安平區億載國小漁光分校與樂活海洋學院合作，今舉辦應屆畢業生以獨木舟從亞果安平碼頭划向德陽艦的海上自我挑戰活動，以「...

嘉縣偏鄉7成學童渴望獲得關愛 中華聖母會邀蔡傑教蛇板

嘉義縣偏鄉課輔班約有5成學生來自於弱勢家庭，照顧者每天陪伴時間只有1.4小時，逾7成孩子渴望獲得肯定讚美，天主教中華聖母...

染髮不能上台領獎引熱議 雲縣議員：應該要有討論與包容空間

雲林縣傳出某國中校長疑似在朝會上當著全校師生面前說「畢業生如有染髮，不能上台領獎」因為「學生染髮可能被視為藥物濫用」引發...

阿里山腳下景觀杉池「池水滿水萍」 挨批煞風景

嘉義縣阿里山腳下的「杉池」，位在嘉市文化中心音樂廳旁，是日治時期營林所經營的製材工場貯木池，是知名休閒景觀，3月因長期枯...

台南今開2處登革熱採檢站 衛生局：延長至18日

台南出現首例本土登革熱個案，昨市府分別在仁德區三處進行採檢。今天至18日，在二空新城A區管理室及仁德區衛生所進行抽血採撿...

台灣首府大學退場後未來利用 黃偉哲：市府有意願接管

台南市議員吳通龍在議會質詢時，對於台灣首府大學退場後，空間可打造全民運動館，建議市府接管。市長黃偉哲表示，市府有意願但中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦