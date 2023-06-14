拉抬國旅人氣 「西拉雅夏日好Chill」加碼抽電動機車

疫情解封後，民眾瘋出國，國旅人氣稍有下滑，暑假訂房率不如預期，西拉雅國家風景區管理處夏季活動明日開跑，今年有「二寮曙光雲海」、「關子嶺山車祭」等兩大主題，再加碼集點抽獎，在超過50處指定店家消費，就能抽Gogoro電動機車，另外還首度舉辦「關子嶺之戀音樂賽」，第一名獨得獎金1萬元，即日起開放線上報名，名額有限，民眾可要手刀快搶。

西拉雅風管處處長徐振能表示，鼓勵民眾出門走走，感受土地脈動與美景，因此串連二寮曙光雲海、關子嶺夏日山車祭、關子嶺之戀音樂賽等，打造夏日旅遊黃金組合，並攜手食、宿、遊、購等超過50家優質業者推出優惠及集點活動，還有機會把Gogoro電動機車騎回家，可說是有吃有玩又有拿。

徐振能說，6月15日起到10月14日到合作店家消費，每200元可獲1點，每6點可得電子抽獎券1張，8月15日、10月15日各抽出一部Gogoro電動機車。

夏日山林好避暑，西拉雅國家風景區管理處轄區多為山區，左鎮二寮有聞名的曙光雲海，現在正是遊賞好時節，7月2日當天在二寮觀日平台還有瑜伽體驗，口埤實小、部落長老帶來音樂表演，周邊旅宿業者包括大坑休閒農場、想半天休閒民宿、老街168民宿都推出早鳥或入住優惠。