台南18戶政所結婚牆翻新 打造浪漫登記氛圍

台南市政府今天宣布翻新全市18間戶政所結婚牆專區，不僅融合當地特色，也涵蓋書店文青風、時尚工業風等主題，打造浪漫結婚登記氛圍。

踏進戶政所辦理結婚登記，不單是行政程序，也是人生重要儀式，台南市18間戶政所特地打造獨有的結婚牆專區，讓新人合影留下深刻記憶，將所有喜悅和感動凝固在相片中。

台南市政府今天發布新聞稿指出，台南市18間戶政所翻新打造結婚牆專區，以台南地方特色元素為靈感，展現出創意和浪漫情懷。

以山區及沿海行政區為例，六甲區鮮乳、學甲區虱目魚、將軍區紅蘿蔔及安南區養殖業等在地產業，多是當地戶政所結婚牆專區的特色。

另也有以特色景點激發設計靈感的專區，包括新營區國家圖書館南部分館、北區台南火車站及歸仁區高鐵台南站等，新市區則以產業轉變為工農業混合及搭配霓虹燈具，打造工業風主題，象徵變遷及發展，希望新人在沉浸氛圍中，創造難忘的瞬間。