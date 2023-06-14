染髮不能上台領獎引熱議 雲縣議員：應該要有討論與包容空間

雲林縣傳出某國中校長疑似在朝會上當著全校師生面前說「畢業生如有染髮，不能上台領獎」因為「學生染髮可能被視為藥物濫用」引發熱議，校方已澄清並無此事，雲林縣議會教育委員會委員洪如萍說，學生能不能染髮應該要有討論的空間。

洪如萍今受訪表示，學生上台領獎是被肯定，與有沒有染髮無關，就像我們到總統府受獎或被接見，總統府也只會提醒要穿著正式服裝，不會規定不能染髮，她認為孩子都有自主權，上台領獎想要有什麼樣的裝扮，無論是家長或學校，都應該要有更多包容和討論的空間。

對於學生到底能不能染髮，多年來各有支持者，洪如萍說，一直主張孩子的受教權是什麼，那孩子的自主權是什麼？能不能染髮，學校跟孩子應該要有更多溝通，只要學校願意開放讓孩子針對這件事情去討論，讓他們對自己的行為與決定負責，她認為這不是件壞事，前提一定要有討論的空間。