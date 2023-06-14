阿里山腳下景觀杉池乾涸現爛汙 挨批煞風景

嘉義縣阿里山腳下的「杉池」，位在嘉市文化中心音樂廳旁，是日治時期營林所經營的製材工場貯木池，是知名休閒景觀，3月因長期枯旱乾涸，池底爛汙泥，妨礙觀瞻，如今梅雨滿池水卻又長滿水萍，讓杉池美景變色，文化局前局長賴萬鎮呼籲主管機關阿里山林鐵文資處，拿出對策恢復景觀。

林鐵文資處說，文化中心旁杉池於年3月，因長期優養化導致水池氧氣不足，偶有水生動物死亡，產生屍腐臭味，加上池內垃圾沉積，因此3月20至30日將杉池水排空、進行垃圾、腐葉與魚屍清除及殺菌作業，清理完畢後重新注水，重整杉池景觀環境，近期因抽水馬達故障，未飼養魚苗，致浮萍快速生長。

林鐵文資處預定16日打撈浮萍，飼養少量魚苗，讓魚群進食浮萍；另評估杉池換水頻度及需求，近期將購置新式抽水馬達，確保全天每2小時抽水1次，加強池水循環，未來也將定期2年1次全面抽空杉池進行排空清理，確保杉池整潔，呼籲民眾勿將垃圾丟棄入內，守護杉池環境與景觀。

賴萬鎮說，文化中心旁杉池原來清澈，有魚有鴨有鵝，25年來，3月杉池首度乾涸（拷窟），現在水進滿了，卻又長滿水萍，確實不美麗，不知有何計策可恢復景觀？這裡位在文化局旁，卻是阿里山林鐵文處所有管理養護，有點奇怪。

杉池原範圍很廣，包括文化局與救國團，後來僅存一小池。1999年前市長張博雅北上就任內政部長兼省主席，撥款近千萬，由文化局委託嘉大教授規劃美綠化，假日花市就在旁邊。

文化局說，日治時期阿里山木材業開發，嘉義人口倍增繁榮，為台灣木材集散地，現今文化局是當年東亞規模最大的「杉池」，阿里山鐵路建造完成，闢貯木池，以浸貯木材，檜木居多又名檜池，四周植樹，濃蔭蔽天，清風徐來，檜香陣飄，成為休閒景觀勝地。