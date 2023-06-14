台南今開2處登革熱採檢站 衛生局：延長至18日
台南出現首例本土登革熱個案，昨市府分別在仁德區三處進行採檢。今天至18日，在二空新城A區管理室及仁德區衛生所進行抽血採撿，剛開放短短半小時就有10位民眾，前往二空新城抽血。
市府衛生局表示，考量到周遭居民的需求，原訂今日在二空新城A區管理室採檢，即日起延長至18日，加上原本就有的採血點仁德區衛生所，目前民眾可依需要擇一受檢；另考量上班族需求，所以這5天二空新城A區的採檢時間也延長到晚上20點，以方便白天上班民眾可以受檢。
衛生局指出，登革熱有四項檢驗項目，除現場進行NS1快篩之外，為確保是否有登革熱陽性患者沒被快篩試劑檢出，還會將採體送往疾管署認證實驗室進行檢驗。
前往採檢的民眾表示，昨天有接到里長及鄰居的消息。雖然自己沒有出現登革熱相關症狀，但還是一早就來抽血採檢。
由於二空新城附近有工地及攤販，仁德區公所一早也出動勸導，呼籲商家及工人門可以踴躍前往採檢。
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