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端午粽南北大戰開打 黃偉哲大推台南粽最好吃

中央社／ 台南14日電

端午節少不了一串串鮮香粽子，南部粽和北部粽的選擇也引起熱議，台南市長黃偉哲今天召開記者會介紹台南各飯店和知名店家的台南粽，他說，美食之都台南出品的肉粽最好吃。

黃偉哲今天在「肉粽也有米其林，正港南部粽米糕底加啦」記者會指出，網路社群常見討論南部粽和北部粽哪一種較好吃，其實青山綠水各有所好，不論是北部粽或南部粽，端午節肉粽就是要和家人一起分享才好吃。

不過，黃偉哲表示，台南是美食之都，台南肉粽用料豐富，料理做工精細，美食之都出品的肉粽最好吃，遊客端午節到台南別忘了品嘗。

台南粽子及米糕業者則在記者會現身說法，分享粽子及米糕製作小知識，中西區知名店家「再發號」更錄製1段短片，介紹受米其林肯定的推薦招牌肉粽「新化綠谷西拉雅月桃粽」。曾獲十大伴手禮的國宴米糕「小南米糕」也在現場展示。

台南市政府發布新聞稿指出，從歷史悠久的傳統名店、隱藏在巷弄裡的在地小攤、到飯店業者推出的端午節限定粽子，品項五花八門，台南每顆好粽都令人垂涎欲滴。

南市府表示，傳統南部粽作法是用純白糯米浸泡後，加豬肉、香菇、鴨蛋黃、花生等預先炒製配料，填餡後以粽葉包裹，入鍋水煮至熟透；因是生米水煮，口味不油膩，口感也較軟糯。

粽子 端午節

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