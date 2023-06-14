快訊

黃仁勳喊AI不是口頭說說 輝達大單讓台積5奈米急轉放量

蔡英文通話遭「中國空軍」打斷 國台辦：不是說說而已

不給鄭宏輝平反機會？行政院：不符社會期待 立刻解聘顧問

台中國際動畫影展短片徵件倒數 6/30截止報名

中央社／ 台中14日電

「台中國際動畫影展」（TIAF）短片徵件競賽從4月開放報名至今，已徵得近2000件，台中市新聞局今天表示，報名將於30日截止，呼籲動畫好手把握時間參賽。

由台中市影視發展基金會主辦的第9屆「台中國際動畫影展」（TIAF）短片徵件競賽，競賽總獎金新台幣135萬元，預計8月1日公布入圍名單。

台中市影視基金會執行長林盈志透過新聞稿說明表示，台中國際動畫影展（TIAF）為台灣規模最大的動畫影展，自2015年開辦以來，深受全球動畫創作者及製作公司矚目，不僅短片競賽徵件數量年年創下新高，投件作品水準及藝術價值也更趨出色。

林盈志指出，今年自4月開放報名迄今已徵得近2000件作品，其中也有許多獲國際影展肯定的優秀創作者。影展每年皆邀請多名國內外資深動畫創作者、動畫產業專家與學者擔任短片競賽評審委員。

林盈志說，今年預計於8月1日公布入圍名單，屆時所有入圍作品都將在「2023台中國際動畫影展」影展期間公開放映，歡迎民眾前往觀賞精彩動畫，以行動支持優秀動畫創作者。

新聞局表示，徵件報名將於30日截止，影展除鼓勵台灣動畫創作者持續累積創作能量外，也積極扶植在地優秀動畫創作者接軌國際，將全球優秀動畫作品齊聚台中，成為在亞洲曝光最重要的交流舞台。

動畫 台中市 畫作

延伸閱讀

不讓強尼戴普得意！安珀赫德月底將隆重出席義大利影展

全台防空避難處所標示 警政署：已完成83.4％

虎尾建國眷村完成修建 首場影展與攝影展端午登場

楊德昌回顧展7月登場 北美館與影視聽中心聯手打造

相關新聞

大雨直下…嘉義沿海地層下陷區慎防淹水 抽水機就定位

近期受滯留鋒面及農曆大潮影響，台灣南部午後出現局部強降雨，嘉義沿海地層下陷易淹水，五河局預置淹水感測器及移動式抽水機，監...

連日大雨嘉義搶收割 穀價下殺稻農憂下周恐跌破10元

嘉義縣一期稻作開始進入收割期，目前開出每台斤10.6至10.8元的高價，最近嘉義連日大雨，農民搶收稻米，但青粒比率與濕度...

嘉義市鬧區興中市場即將拆除 市民冒雨巡禮日治時期「沙卡里巴」

嘉義市鬧區文化路商圈興中市場，經營逾半世紀停業，市場有市區僅存荒廢木造老戲院國寶戲院，地主博愛仁愛之家與承租戶打官司勝訴...

阿里山腳下景觀杉池乾涸現爛汙 挨批煞風景

嘉義縣阿里山腳下的「杉池」，位在嘉市文化中心音樂廳旁，是日治時期營林所經營的製材工場貯木池，是知名休閒景觀，3月因長期枯...

台南今開2處登革熱採檢站 衛生局：延長至18日

台南出現首例本土登革熱個案，昨市府分別在仁德區三處進行採檢。今天至18日，在二空新城A區管理室及仁德區衛生所進行抽血採撿...

台灣首府大學退場後未來利用 黃偉哲：市府有意願接管

台南市議員吳通龍在議會質詢時，對於台灣首府大學退場後，空間可打造全民運動館，建議市府接管。市長黃偉哲表示，市府有意願但中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦