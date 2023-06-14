台中國際動畫影展短片徵件倒數 6/30截止報名

「台中國際動畫影展」（TIAF）短片徵件競賽從4月開放報名至今，已徵得近2000件，台中市新聞局今天表示，報名將於30日截止，呼籲動畫好手把握時間參賽。

由台中市影視發展基金會主辦的第9屆「台中國際動畫影展」（TIAF）短片徵件競賽，競賽總獎金新台幣135萬元，預計8月1日公布入圍名單。

台中市影視基金會執行長林盈志透過新聞稿說明表示，台中國際動畫影展（TIAF）為台灣規模最大的動畫影展，自2015年開辦以來，深受全球動畫創作者及製作公司矚目，不僅短片競賽徵件數量年年創下新高，投件作品水準及藝術價值也更趨出色。

林盈志指出，今年自4月開放報名迄今已徵得近2000件作品，其中也有許多獲國際影展肯定的優秀創作者。影展每年皆邀請多名國內外資深動畫創作者、動畫產業專家與學者擔任短片競賽評審委員。

林盈志說，今年預計於8月1日公布入圍名單，屆時所有入圍作品都將在「2023台中國際動畫影展」影展期間公開放映，歡迎民眾前往觀賞精彩動畫，以行動支持優秀動畫創作者。

新聞局表示，徵件報名將於30日截止，影展除鼓勵台灣動畫創作者持續累積創作能量外，也積極扶植在地優秀動畫創作者接軌國際，將全球優秀動畫作品齊聚台中，成為在亞洲曝光最重要的交流舞台。