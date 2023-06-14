大雨直下…嘉義沿海地層下陷區慎防淹水 抽水機就定位

近期受滯留鋒面及農曆大潮影響，台灣南部午後出現局部強降雨，嘉義沿海地層下陷易淹水，五河局預置淹水感測器及移動式抽水機，監控積淹水情況，縣府也提前協助清除河道障礙物，確保排水通洪順暢，並呼籲漁民做好防災措施。

縣府漁業處指出，因近期可能有大量降雨，先整備防汛應變，督導2件在建中的大型養殖區排水工程，移除河道中機具及打通阻礙物，雖會影響工期及增加工程不便，但仍以防災為最優先考量，避免造成附近或上游淹水災情。

漁業處也呼籲，這周天氣極不穩定，低壓帶及滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，海面風浪也不佳，提醒漁友要多加留意養殖管理，並做好防災工作，若有災害要隨時通報，以利立即搶救。

第五河川局說，已成立應變小組，全天候線上監控水情，以便及時應對，確保各項防洪措施在關鍵時刻發揮作用，並積極加強防汛整備，對抽水站、破堤施工、防汛缺口及在建工程等重點項目進行檢查和監督。