端午節粽子「南北戰爭」開打 黃偉哲：台南肉粽最好吃

端午佳節將至，又上演南部粽與北部粽的「南北戰爭」，台南市政府今天舉辦「肉粽也有米其林 正港南部粽米糕底加啦」記者會，安排台南各飯店業者和知名店家介紹最正港的台南粽，市長黃偉哲表示，台南是美食之都不用爭議，台南的肉粽更是好吃

黃俈哲表示，網路社群常見南部粽和北部粽哪一種好吃的南北戰爭，其實青山綠水各有所好，但專家說北部粽熱量比較高，南部粽熱量比較低，重視養生健康可吃南部粽，但不論是北部粽或南部粽，端午節都是要過，都要吃粽子，台灣美食很多，但說南部粽不好吃不能忍，台南是美食之都不用爭議，台南的肉粽更是好吃，歡迎大家端午節來品嘗最厲害的肉粽，也有代表西拉雅族的月桃粽。

觀旅局表示，台南身為美食之都，從歷史悠久的傳統名店、隱藏在巷弄裡的在地小攤，到飯店業者推出的端午限定粽子，品項五花八門，每顆台南好粽都令人垂涎欲滴。百年老店「再發號」更獲得米其林指南推薦，足見軟嫩鮮香的南部肉粽受國際美食家肯定。

今天邀請粽子及米糕業者現身說法，分享粽子及米糕製作的小知識，「再發號」也錄製一段短片，介紹受米其林肯定的推薦招牌肉粽；「新化綠谷西拉雅月桃粽」則是利用在地月桃葉包裹，散發著特殊的月桃粽香。現場也展示曾獲十大伴手禮「小南米糕」的國宴米糕，讓米糕與「水煮米糕」相見歡。

觀旅局指出，傳統南部粽作法是用純白糯米浸泡後加豬肉、香菇、鴨蛋黃、花生等預先炒製之配料，填餡後以粽葉包裹，入鍋中水煮至熟透。因為是由生米水煮，口味不油膩、口感也較軟糯，搭配滿滿餡料讓人一口接一口。