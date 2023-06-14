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端午節粽子「南北戰爭」開打 黃偉哲：台南肉粽最好吃

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲說北部粽熱量高，要吃養生健康的可選南部粽。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲說北部粽熱量高，要吃養生健康的可選南部粽。圖／台南市政府提供

端午佳節將至，又上演南部粽與北部粽的「南北戰爭」，台南市政府今天舉辦「肉粽也有米其林 正港南部粽米糕底加啦」記者會，安排台南各飯店業者和知名店家介紹最正港的台南粽，市長黃偉哲表示，台南是美食之都不用爭議，台南的肉粽更是好吃

黃俈哲表示，網路社群常見南部粽和北部粽哪一種好吃的南北戰爭，其實青山綠水各有所好，但專家說北部粽熱量比較高，南部粽熱量比較低，重視養生健康可吃南部粽，但不論是北部粽或南部粽，端午節都是要過，都要吃粽子，台灣美食很多，但說南部粽不好吃不能忍，台南是美食之都不用爭議，台南的肉粽更是好吃，歡迎大家端午節來品嘗最厲害的肉粽，也有代表西拉雅族的月桃粽。

觀旅局表示，台南身為美食之都，從歷史悠久的傳統名店、隱藏在巷弄裡的在地小攤，到飯店業者推出的端午限定粽子，品項五花八門，每顆台南好粽都令人垂涎欲滴。百年老店「再發號」更獲得米其林指南推薦，足見軟嫩鮮香的南部肉粽受國際美食家肯定。

今天邀請粽子及米糕業者現身說法，分享粽子及米糕製作的小知識，「再發號」也錄製一段短片，介紹受米其林肯定的推薦招牌肉粽；「新化綠谷西拉雅月桃粽」則是利用在地月桃葉包裹，散發著特殊的月桃粽香。現場也展示曾獲十大伴手禮「小南米糕」的國宴米糕，讓米糕與「水煮米糕」相見歡。

觀旅局指出，傳統南部粽作法是用純白糯米浸泡後加豬肉、香菇、鴨蛋黃、花生等預先炒製之配料，填餡後以粽葉包裹，入鍋中水煮至熟透。因為是由生米水煮，口味不油膩、口感也較軟糯，搭配滿滿餡料讓人一口接一口。

觀旅局表示，台南多間飯店業者也推出端午節限定商品，如南科贊美酒店的「一口小肉粽禮盒」、台南老爺行旅的「爺選端午 粽情一夏」禮盒、台糖長榮酒店(台南)的「2023長園粽情粽藝」、福爾摩沙遊艇酒店的「端午粽禮籃」、台南晶英酒店的「包中好運福袋－山珍海味好運鮑粽」、台南桂田酒店的「情有獨粽」香粽禮袋、台南大員皇冠假日酒店的「廣式臘肉裹蒸粽」等，傳統、創新滋味應有盡有，搭配精美包裝，送禮自用兩相宜。

台南市長黃偉哲（中）強調美食之都台南出品的肉粽最好吃，還有西拉雅長老萬正雄（左）介紹特色粽子。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（中）強調美食之都台南出品的肉粽最好吃，還有西拉雅長老萬正雄（左）介紹特色粽子。圖／台南市政府提供
台南各飯店業者和知名店家介紹最正港的台南粽。圖／台南市政府提供
台南各飯店業者和知名店家介紹最正港的台南粽。圖／台南市政府提供
西拉雅月桃粽。圖／台南市政府提供
西拉雅月桃粽。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（中）強調美食之都台南出品的肉粽最好吃。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（中）強調美食之都台南出品的肉粽最好吃。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲攜手台南各飯店業者和知名店家介紹最正港的台南粽。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲攜手台南各飯店業者和知名店家介紹最正港的台南粽。圖／台南市政府提供

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