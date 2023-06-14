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台南鳳梨紅到日本！日本秋田市觀光大使秋田犬幫行銷
日本秋田市派駐到台南的觀光大使秋田犬，本月分別在該市官方臉書以及市政府的內部文宣上推廣台南鳳梨，讓秋田市職員大呼可愛、期待下回！
黃偉哲表示，台南市與秋田市在疫情期間合作相互推廣，該市從2021年12月開始不定期於官方臉書及內部文宣介紹台南，以加深市民及職員們對台南的認識，去年開始更互派魚頭君及秋田犬擔任觀光大使，以活潑俏皮的方式將相關情報提供給大眾。
這次秋田犬除了介紹台南鳳梨的美味，並說明台南今年已與AEON、ROGERS等日本通路商合作讓台南鳳梨前進日本，未來也預定興建優質的冷鏈與加工中心，讓優質的台南農產保持在最新鮮的狀態，送到日本等世界各地。
秋田市自從2017年台南應用科技大學與秋田公立美術大學簽署國際交流協定後，就積極與台南交流，2019年曾率秋田商業高校與台南永仁高中女籃打交流賽，之後也會繼續派遣秋田犬以觀光大使的身分到台南搜集情報，介紹更多台南資訊到秋田。
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