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連日大雨嘉義搶收割 穀價下殺稻農憂下周恐跌破10元

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義區一期稻作開始收割，連日大雨稻農搶收導致青粒比率與濕度偏高。記者呂慧瑜／攝影
嘉義區一期稻作開始收割，連日大雨稻農搶收導致青粒比率與濕度偏高。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣一期稻作開始進入收割期，目前開出每台斤10.6至10.8元的高價，最近嘉義連日大雨，農民搶收稻米，但青粒比率與濕度都偏高，昨天價格開始滑落到10.3，預估下周恐跌到10元以下，未收割稻農們盼農委會關心。

新港鄉鐘姓稻農說，連2天大雨，嘉義區正稻割期，收購價連連下殺又限量收購，等近半年要收成，如今面臨恐跌破10元，盼稻農心聲農委會要關心一下。

民雄陳姓稻農表示，上周收割的稻穀每台斤賣10.8元的好價，但13日的盤價只剩10.3元，被預告指下周可能跌破10元，他辛苦4個多月就白費工了。

縣議員黃榮利說，插秧、割稻、農藥及人工等費用都上漲，加上抽水灌溉的電費支出，一期稻作成本墊高，每分地要收成2萬元以上才勉強有合理的利潤，若每台斤10元的關卡不保，農友恐虧本。

新港鄉農會指出，3年疫情期宅配比率增高，嚴重衝擊到米食市場，估計稻米需求量少約3成，也導致米價疲軟，這次嘉南一期稻作灌區休耕，影響比率約1成。

且嘉義區目前已收割的一期稻普遍增產1成以上，等於抵銷休耕供給量減少，年初因嘉南地區旱象嚴重，大家預期二期恐難供灌，在預期二期稻作供給量銳減情況下，一期作稻穀才會開出紅盤。

新港鄉農會也表示，近日受到豐收與濕度等影響，價格往下走，現在公告二期將正常供灌，成為壓垮稻穀價格的最後一根稻草，恐大幅滑落。

嘉義區一期稻作開始收割，連日大雨稻農搶收導致青粒比率與濕度偏高。記者呂慧瑜／攝影
嘉義區一期稻作開始收割，連日大雨稻農搶收導致青粒比率與濕度偏高。記者呂慧瑜／攝影
嘉義區一期稻作開始收割，傳出預估近2日恐跌破10元，未收割稻農們陷憂愁。記者呂慧瑜／攝影
嘉義區一期稻作開始收割，傳出預估近2日恐跌破10元，未收割稻農們陷憂愁。記者呂慧瑜／攝影

嘉義 農會

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