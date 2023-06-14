嘉義日式料理店收編浪貓以店為家 高齡95歲已成貓界人瑞

嘉義市文化商圈國華街有家日式料理店以平價料理聞名，在地經營17年，店家有隻養了16年橘貓「皮皮」，換算成人類年紀已高齡95歲。

「皮皮」胖嘟嘟看起來很可愛，仔細觀察確實有些年紀，但動作卻很俐落，經常賣萌吸引客人和牠互動，平常以店為家，名符其實「貓店長」。店老闆笑著說，「牠就過牠的生活，很聰明，知道店這邊很爽，有得吃有得睡舒服得很！」

店老闆說，這隻公貓很皮所以叫「皮皮」，2018年和好友一同在這裡開日式料理店，1年後有天在路上發現1隻剛出生不久眼睛還沒有睜開、全身沒什麼毛的小貓，似被母貓遺棄，擔心小貓的安危於是抱回店裡照料，當時小貓的肚子鼓鼓地懷疑長蟲，帶牠去看獸醫，才知道原來小貓缺乏母貓照顧，還不會大小便，獸醫教他用棉花棒沾溫水刺激肛門協助排遺。

獸醫看這隻剛出生不久的幼貓推斷牠活不久，因為通常剛出生的幼貓要有母貓的照顧才能挺過最脆弱的幼貓時期。

但店老闆不放棄，親自餵牛奶、每2小時協助排遺1次，在他的細心照顧之下，小貓奇蹟似地度過最艱難的幼貓期，順利成長，1年後帶牠去結紮，一轉眼已經過了16年。

獸醫跟店老闆說，第1年成貓就如同人類20歲，接著每1年以5歲換算，這樣算下來「皮皮」已有95歲…

95歲是貓界中的人瑞了！看牠圓滾滾的身軀，動作還是十分靈活，一蹬一跳就順勢在機車上，一點也沒有老態龍鍾的模樣，炯炯有神的眼睛環顧四周巡視著地盤，不過，仔細觀察還是隱約看得出來歲月滄桑模樣，能保持這樣的體態已是非常難得。

是不是有長生的秘訣？店老闆說，就很一般的貓飼料，不過，牠倒是很喜歡吃鮮蝦，尤其川燙過的鮮蝦。

不少熟客來店裡和「皮皮」互動，牠會靜靜地讓客人撫摸，但不像有些貓咪愛撒嬌、黏人，牠覺得互動夠了就有個性地自顧自地離去。