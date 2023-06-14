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嘉義日式料理店收編浪貓以店為家 高齡95歲已成貓界人瑞

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義巿一家日式料理店裡的生魚握壽司。記者李宗祐／攝影
嘉義巿一家日式料理店裡的生魚握壽司。記者李宗祐／攝影

嘉義市文化商圈國華街有家日式料理店以平價料理聞名，在地經營17年，店家有隻養了16年橘貓「皮皮」，換算成人類年紀已高齡95歲。

「皮皮」胖嘟嘟看起來很可愛，仔細觀察確實有些年紀，但動作卻很俐落，經常賣萌吸引客人和牠互動，平常以店為家，名符其實「貓店長」。店老闆笑著說，「牠就過牠的生活，很聰明，知道店這邊很爽，有得吃有得睡舒服得很！」

店老闆說，這隻公貓很皮所以叫「皮皮」，2018年和好友一同在這裡開日式料理店，1年後有天在路上發現1隻剛出生不久眼睛還沒有睜開、全身沒什麼毛的小貓，似被母貓遺棄，擔心小貓的安危於是抱回店裡照料，當時小貓的肚子鼓鼓地懷疑長蟲，帶牠去看獸醫，才知道原來小貓缺乏母貓照顧，還不會大小便，獸醫教他用棉花棒沾溫水刺激肛門協助排遺。

獸醫看這隻剛出生不久的幼貓推斷牠活不久，因為通常剛出生的幼貓要有母貓的照顧才能挺過最脆弱的幼貓時期。

但店老闆不放棄，親自餵牛奶、每2小時協助排遺1次，在他的細心照顧之下，小貓奇蹟似地度過最艱難的幼貓期，順利成長，1年後帶牠去結紮，一轉眼已經過了16年。

獸醫跟店老闆說，第1年成貓就如同人類20歲，接著每1年以5歲換算，這樣算下來「皮皮」已有95歲…

95歲是貓界中的人瑞了！看牠圓滾滾的身軀，動作還是十分靈活，一蹬一跳就順勢在機車上，一點也沒有老態龍鍾的模樣，炯炯有神的眼睛環顧四周巡視著地盤，不過，仔細觀察還是隱約看得出來歲月滄桑模樣，能保持這樣的體態已是非常難得。

是不是有長生的秘訣？店老闆說，就很一般的貓飼料，不過，牠倒是很喜歡吃鮮蝦，尤其川燙過的鮮蝦。

不少熟客來店裡和「皮皮」互動，牠會靜靜地讓客人撫摸，但不像有些貓咪愛撒嬌、黏人，牠覺得互動夠了就有個性地自顧自地離去。

「皮皮」是名符其實的「貓店長」，平常就待在店裡，店老闆曾帶牠回家，但牠還是跑回店裡，完全以店為家，附近商家也都認識「皮皮」，牠愛乾淨也不會製造麻煩，店裡面的東西擺設從來不會被牠打亂，日式料理店裡有許多貓咪最愛的鮮魚、鮮蝦之類，牠也不會「偷腥」，盡責地做牠的「貓店長」。

位於嘉義巿文化商圈國華街的日式料理店已在17年歷史。記者李宗祐／攝影
位於嘉義巿文化商圈國華街的日式料理店已在17年歷史。記者李宗祐／攝影
嘉義巿文化商圈國華街以平價日式料理聞名。記者李宗祐／攝影
嘉義巿文化商圈國華街以平價日式料理聞名。記者李宗祐／攝影
嘉義巿文化商圈國華街一家日本料理店老闆不定時推出在菜單上沒有的菜色。記者李宗祐／攝影
嘉義巿文化商圈國華街一家日本料理店老闆不定時推出在菜單上沒有的菜色。記者李宗祐／攝影
嘉義巿文化商圈國華街一家日式料理店的牛肉丼飯。記者李宗祐／攝影
嘉義巿文化商圈國華街一家日式料理店的牛肉丼飯。記者李宗祐／攝影
嘉義巿文化商圈國華街一家日式料理店高齡95歲貓界中的人瑞 「皮皮」，以店為家。記者李宗祐／攝影
嘉義巿文化商圈國華街一家日式料理店高齡95歲貓界中的人瑞 「皮皮」，以店為家。記者李宗祐／攝影
嘉義巿文化商圈國華街一家日式料理店店貓「皮皮」，仔細觀察隱約看得出來歲月滄桑的模樣。記者李宗祐／攝影
嘉義巿文化商圈國華街一家日式料理店店貓「皮皮」，仔細觀察隱約看得出來歲月滄桑的模樣。記者李宗祐／攝影
16年橘貓「皮皮」，換算成人類年紀已高齡95歲！但動作卻很利落，一蹬一跳就順勢在機車上，一點也沒有老態龍鍾的模樣。記者李宗祐／攝影
16年橘貓「皮皮」，換算成人類年紀已高齡95歲！但動作卻很利落，一蹬一跳就順勢在機車上，一點也沒有老態龍鍾的模樣。記者李宗祐／攝影

老闆 小貓 獸醫

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