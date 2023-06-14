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嘉縣灣內大橋改建 交部允補助

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣六腳鄉灣內大橋橋齡39年，有橋墩裸露、結構損壞等問題，需7.5億元原址改建。記者黃于凡／攝影
嘉義縣六腳鄉灣內大橋橋齡39年，有橋墩裸露、結構損壞等問題，需7.5億元原址改建。記者黃于凡／攝影

立法院交通委員會昨天視察嘉義縣灣內大橋改建、嘉義航空站聯外道路拓寬計畫，其中橋齡39年的灣內大橋欲耗資7.5億元改建，爭取補助，交通部政務次長陳彥伯允諾支持；嘉義航空站聯外的榮典路常壅塞，已獲核定改善，但配合款令水上鄉公所喊吃不消，立委蔡易餘盼中央增加補助額度。

六腳鄉灣內大橋橫跨朴子溪，鋼筋鏽蝕、橋墩及橋面多處混凝土剝落等問題，縣府規畫原址改建，提升橋面並新增北側人行步道，橋面從8公尺拓寬至13.5公尺、雙向4車道，工期約26個月。

蔡易餘說，此橋不符耐震、逢大雨易溢堤，盼中央通過此筆預算；陳彥伯允諾「全力支持改建的提案」，指出7月審查結果出爐會依程序辦理，希望第3季核定。

嘉義航空站唯一聯外道路榮典路，雙向僅單車道，不利疏散旅客也影響居民生活，內政部核定2億5589億多元，拓寬總長約1635公尺，其中地方配合款3838萬元，水上鄉公所認為難以負擔，希望由交通部民航事業作業基金支付；蔡易餘則爭取中央多補助2038萬元，其餘1800萬元再協調地方如何分攤。陳彥伯說，帶回交通部再研議討論。

嘉義 蔡易餘 陳彥伯

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