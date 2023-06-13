陳芳盈再爆朱凱翔性騷不只一人 招數都是「唱歌、摸手、揪開房」

雲林女議員陳芳盈勇敢揭發自己曾2度遭「C名嘴」朱凱翔性騷擾，她人正不適在醫院治療中，原本沉靜近1天的臉書粉絲專頁，今天傍晚再發千字文爆出有新的受害者，且不只1人，怒控朱凱翔「有膽就直接告」，否則「滾出直播圈、滾出政論圈」。

陳芳盈指出，她接獲1名因工作等原因無法具名的Z小姐控訴「朱凱翔是政治/媒體界的性騷擾慣犯」，3年前她曾與朱出席同個唱歌場合，但2人並不熟，朱拉著她與另名同業A小姐一起唱歌，期間開始做出撫摸、牽手動作，甚至不避諱討抱。

Z小姐說，當時試圖閃躲，也眼神示意男友人幫忙，但朱凱翔總有辦法藉酒意靠近，「我真的感到非常的不被尊重，也很生氣，好歹我們也是同業，更是朱男好朋友的朋友，為什麼要被這麼輕蔑的對待？」

A後來也向Z小姐道出，自己曾經在飯局上被朱凱翔親，她認為，大部分的性騷擾現場，不只是女性沒有勇氣拒絕，在場的男性也很難站出來制止，還好當時有與A相依為命，才沒有受到太嚴重的侵犯。

朱凱翔得知Z小姐說他是「性騷擾慣犯」曾試圖找機會解釋，某次飯局上又與Z相見，不僅一直說「我真的沒有性騷擾，不然你跟我說我哪時候性騷？」後又故態復萌，持續藉酒意否認，隨竟又補了一句「我可以抱你嗎？」令當事人傻眼。

後來Z小姐從其他友人口中得知，朱凱翔的行徑還包括「約開房間」、「親一下」，顯然大家都曉得朱的惡行惡狀，而他竟可以上節目化身正義使者，替被性騷的台北市議員鍾沛君討公道，利用性騷擾話題賺取通告費，站在女性的傷痛上消費女性。

陳芳盈文中強調，「請朱凱翔有膽就直接告陳芳盈」，如果不敢告，就請像Z小姐所說的，宣布「滾出直播圈、滾出政論圈」，她也很謝謝Z小姐願意把故事公布出來，「謝謝妳讓我不孤單，也謝謝妳讓其他被朱凱翔性騷擾的女性不孤單」。