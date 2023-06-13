汛期到...牡丹水庫降雨估達320毫米 南水局：防汛已整備

根據中央氣象預報，本周台灣位於鋒面低壓帶環境中，天氣不穩定，易有短延時強降雨、局部大雨或豪雨發生，已進入汛期，南區水資源局指出，轄區內各水庫、攔河堰防汛整備及檢查工作已完成，隨時因應高屏溪原水高濁度狀況，確保供水穩定。

南水局說明，自五月至今數波降雨對舒緩南部旱象大有助益，轄區內水庫蓄水率已緩步上升，但整體仍屬偏低，因此，將在水庫安全前提下，先以蓄存水量為主。

由於，本周中南部地區易有陣雨或雷雨，且降雨時間較長，屬典型的梅雨鋒面，南水局表示，轄內各水庫、攔河堰防汛整備及檢查工作已完成，搶險修工程的機具和人員隨時待命，以維持各項設施正常操作，南化高屏聯通管也已完成充水作業，可隨時因應高屏溪原水高濁度狀況，確保供水穩定。

南水局指出，依氣象預報牡丹水庫集水區未來10日累積降雨有機會達320mm以上，屆時可能進行調節性放水，民眾應隨時注意河川水位及水庫調節性放水警訊發布，遠離河床或河邊活動，以確保人身安全。