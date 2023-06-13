斗六超夯親子公園傳兒童撞斷腳 公所聲明有提醒勿做危險動作

雲林縣斗六市膨鼠森林公園及金瓜鼠遊樂區深受親子歡迎，每逢假日湧入大量人潮，近日有民眾在爆料公社發文，指孩子在金瓜鼠遊樂區中會搖晃的木橋遊玩時撞斷腳。斗六市公所今回應，根據監視器畫面，受傷的小朋友與其他孩子因劇烈搖晃木橋才會導致摔下，現場都有告示牌提醒勿做危險動作。

小孩受傷的吳姓家長說，事發當天（6月2日）晚上八點多他帶者孩子去金瓜鼠遊樂區玩，事發時他剛好去上廁所不在孩子身邊，回到孩子身邊時聽其他小朋友說孩子的腳被撞到，一看才發現脛骨明顯斷裂骨折，因住在台北，所以在成大斗六醫院簡單包紮後，就把孩子帶回台北治療

上周三他到斗六市公所了解公有設施的公共意外險申請事宜，斗六市公所公用課長與三位廠商列席，播放當下監視器畫面，指出孩子發生意外是小朋友未依正常規範使用造成，吳姓家長說，他並沒有要公所賠償什麼，只是當下也有小朋友說他也被撞到過，讓他覺得這遊具有潛在的危險，應該更謹慎一點。

斗六市公所針對該起事件發出5點聲明：

一、對於小朋友受傷的部分，我們感到非常不捨，發生時間為6月2日晚上8點43分至45分。 二、家長則於6月7日上午11時至本所會議室觀看孩子使用該項設施之畫面。 三、該裝置(踏階形式裝置)適用年齡為6-12歲，受傷的小朋友符合使用年齡。惟使用說明中「請勿在踏階形式裝置上面做危險動作」，該名孩童之使用已非一般大眾所認之正常使用，且現場並無家長在旁指導。 四、本場各項遊戲及體建設施之使用，現場皆設有使用說明告示牌，家長的說法並不是事實。 五、本場已投保公共意外責任險，皆有保單可稽，家長說「甚至不知道有沒有投保公共意外責任險」，顯與事實不符。