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台南出現本土登革熱病例 居住社區警戒至7月5日

中央社／ 台南13日電
台南市長黃偉哲今下午前往仁德區視察清消作業級採檢站情況。聯合報系記者李文德／攝影
台南市長黃偉哲今下午前往仁德區視察清消作業級採檢站情況。聯合報系記者李文德／攝影

台南市仁德區出現今年首例本土登革熱病例，台南市長黃偉哲今天下午前往視察個案居住社區防治情形表示，市府全力動員清消，若此社區在7月5日前未再新增病例才能解除警報。

黃偉哲說，為盡快截斷感染源，呼籲民眾加強清理積水容器，尤其近日南部時有降雨，務必特別警覺，若個案居住社區在7月5日前沒有出現第2個本土登革熱病患，才能正式解除警報。

台南市政府衛生局提供資料指出，病例為仁德區40餘歲女性，同住者目前無疑似症狀，已針對個案居住地及活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除、化學防治及民眾衛教等工作，全力落實各項防疫措施並避免疫情擴散。

衛生局指出，為及時找出隱藏病例，於個案居住地及活動地附近設立3處擴大採血站（仁德區成功里活動中心、仁德區仁和里二空新城B區閱覽室、仁德區衛生所），呼籲5月8日起有疑有登革熱症狀及懷疑有感染之虞的民眾，或曾出國民眾主動前往接受篩檢。

衛生局 登革熱 黃偉哲

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