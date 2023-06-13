水上機場將斥資3.4億元重建 爭取2.5億元拓寬聯外道路

嘉義航空站唯一聯外道路榮典路，雙向單車道尖峰時段常壅塞，不利疏散旅客，也影響居民生活，內政部核定2億5589.1億元拓寬道路，包括地方配合款3838萬元，讓地方大喊吃不消，立法院交通委員會今到水上鄉公所考察，立委蔡易餘爭取中央再補助經費，助水上機場聯外道路過關。

水上鄉公所指出，水上鄉北回地區都市計畫道路編號六北段及十三等道路納入營建署生活圈計畫，預計從嘉義機場連接到嘉義市劉厝社區，道路從最窄5公尺拓到最寬15公尺，道路總長約1635公尺；但公所每年基礎建設經費不到1000萬元，難以負擔配合款。

立委蔡易餘說，嘉義機場以榮典路作為進出入口，水上鄉現推動北回都市計畫，建設聯外道路可連接嘉義市直達水上機場，對交通有很大幫助，但營建署核定經費後，地方配合款不足，盼爭取中央再補助2038萬元，其餘1800萬元則由縣府和公所一起負擔。

建設處長郭良江說，隨著地價上漲，內政部營建署去年5月18日核定總經費為1億9844.5萬，今年則增加至2億5589.1億元，包括中央2億1750.8萬元、地方3838.3萬元，若蔡易餘成功爭取只需1800萬元，照往例會和公所各出一半經費。