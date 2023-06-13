快訊

性平風暴扛不住 林飛帆下午將宣布退選立委

猴痘新增16例本土 首例兒童個案用口服藥後已出院

發錢啦！「1縣市」首發端午禮金 符合資格爽領5000元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南出現首例本土登革熱 黃偉哲督察篩採檢站

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
台南出現首例本土登革熱，市府衛生局今早開始針對個案居住及活動地點進行清消。記者李文德／攝影
台南出現首例本土登革熱，市府衛生局今早開始針對個案居住及活動地點進行清消。記者李文德／攝影

台南市新增1例本土登革熱病例，繼2019年以來3年後再度出現本土案例。台南市衛生局目前針對她居住地及活動地進行清消、對周邊人員進行檢測。截至到上午為止，前往社區採檢站的10多位居民均呈現陰性反應。今天下午市長黃偉哲到仁德區仁和里視察相關作業，並呼籲疑似登革熱症狀及懷疑有感染的民眾，或曾經出國民眾主動前往接受篩檢。

市長黃偉哲表示，為了截斷感染源，將會加緊清消。雖然這時候需要雨水挹注，但提醒民眾把家中易積水容器清除。若7月5日之前未新增第二例，危機就可宣布解除。

台南市衛生局指出，目前已在仁德里成功活動中心、仁和里二空新城B區閱覽室及仁德區衛生所成立擴大篩檢站，上午有10多人採檢，結果都為陰性。

衛生局說，確診個案為49歲女性，確診前14天沒有出國史，6月4日開始出現出現發燒、頭暈、腹痛症狀，就醫返家後仍覺不適，6月7日和10日因症狀持續二度就醫，經醫院通報及採檢送驗後，確診感染第一型登革熱。

疾管署南區管制中心主任李翠鳳強調，因為連日強降雨，容易造成病媒蚊孳生。目前進行化學清消是第一環節，等到一個禮拜之後，會再針對個案活動範圍進行第二次清消。

市府衛生局設立擴大採檢站，據了解早上前往篩檢的10多位民眾均為陰性。記者李文德／攝影
市府衛生局設立擴大採檢站，據了解早上前往篩檢的10多位民眾均為陰性。記者李文德／攝影
台南市長黃偉哲今下午前往仁德區視察清消作業級採檢站情況。記者李文德／攝影
台南市長黃偉哲今下午前往仁德區視察清消作業級採檢站情況。記者李文德／攝影

衛生局 登革熱 台南 黃偉哲

延伸閱讀

台南社宅集中溪南？黃偉哲：溪北南科就業熱點檢討推動

台南麻豆三合院被震垮無法居住 做工行善團啟動修復

影／南市出現登革熱本土首例 黃偉哲：全力防堵

台南水情好轉 黃偉哲：最嚴峻時候已過

相關新聞

台南出現首例本土登革熱 黃偉哲督察篩採檢站

台南市新增1例本土登革熱病例，繼2019年以來3年後再度出現本土案例。台南市衛生局目前針對她居住地及活動地進行清消、對周...

台南社宅集中溪南？黃偉哲：溪北南科就業熱點檢討推動

台南市目前興建中及規畫中的公宅戶數達7922戶，已完成規畫設計及動工有2155戶，議員蔡蘇秋金在議會不滿指出，社宅只分布...

露營正夯虎頭埤露營區遭質疑老舊 市府：爭取經費改善

近年露營活動盛行，許多風景區露營場地一位難求，不過今天有市議員質疑台南市知名的虎頭埤風景區有數以百計的露營格位，卻因為設...

嘉義縣灣內大橋面臨老化危機 改建7.5億元盼中央補助

嘉義縣灣內大橋橫跨朴子溪，連接六腳鄉與太保市，39年前竣工至今，已有鋼筋鏽蝕、橋墩及橋面多處混凝土剝落等問題，需7.5億...

台南行道樹土芒果結實吸引民眾採摘 有人顧著採被車撞

台南玉井、新化、左鎮等地都有行道樹種植土芒果樹多年，今年部分路段芒果結實纍纍，吸引許多路過民眾撿拾，甚至自備工具採摘拿到...

台東警消明年外勤津貼再加1千 藍綠立委參選人相見歡

台東縣警察局今辦警察節慶祝大會，縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪，及藍綠兩黨台東縣立委提名人黃建賓、賴坤成都到場致意，祝賀警察節快...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦