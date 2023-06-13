台南出現首例本土登革熱 黃偉哲督察篩採檢站

台南市新增1例本土登革熱病例，繼2019年以來3年後再度出現本土案例。台南市衛生局目前針對她居住地及活動地進行清消、對周邊人員進行檢測。截至到上午為止，前往社區採檢站的10多位居民均呈現陰性反應。今天下午市長黃偉哲到仁德區仁和里視察相關作業，並呼籲疑似登革熱症狀及懷疑有感染的民眾，或曾經出國民眾主動前往接受篩檢。

市長黃偉哲表示，為了截斷感染源，將會加緊清消。雖然這時候需要雨水挹注，但提醒民眾把家中易積水容器清除。若7月5日之前未新增第二例，危機就可宣布解除。

台南市衛生局指出，目前已在仁德里成功活動中心、仁和里二空新城B區閱覽室及仁德區衛生所成立擴大篩檢站，上午有10多人採檢，結果都為陰性。

衛生局說，確診個案為49歲女性，確診前14天沒有出國史，6月4日開始出現出現發燒、頭暈、腹痛症狀，就醫返家後仍覺不適，6月7日和10日因症狀持續二度就醫，經醫院通報及採檢送驗後，確診感染第一型登革熱。