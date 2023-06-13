台南社宅集中溪南？黃偉哲：溪北南科就業熱點檢討推動

台南市目前興建中及規畫中的公宅戶數達7922戶，已完成規畫設計及動工有2155戶，議員蔡蘇秋金在議會不滿指出，社宅只分布市區和溪南，大北門區和偏遠地區都沒有，她提報佳里一處以及學甲區地方連署書給市長黃偉哲，爭取溪北興建社會住宅比例，黃偉哲允諾在曾文區和大北門區等南科就業熱點的地方檢討，並跟營建署長吳欣修拜託，請國都中心增加在溪北規畫社宅。

蔡蘇秋金表示，社會住宅第一階段加速，讓弱勢和社會邊緣戶有房子住，第二要加量，讓年輕人買不起房子的也有安居的住所，第三要加值，公共建設要把品質顧好，不能因只是出租，就沒有做好規畫。她不滿說，目前規畫7922戶都在溪北，要求市長給承諾要分配給溪北多少戶？

都發局長徐中強表示，國都中心在新營規畫100多戶，市府也在找合適的地點，短期內可超過600戶；至於議員關切大北門地區多弱勢及邊緣戶，很需要社宅卻無規畫，徐中強說，包租代管和租金補貼，也是廣義的社會住宅，溪北比例都在增加。

蔡蘇秋金說，提供幾點地點給市府評估，包括佳里區六安段815 地號約一千坪，但目前規畫的7792戶都沒有納入，是在欺騙她嗎？徐中強說已提供給國都中心，還在評估中；也會再跟營建署國都中心爭取，增加溪北地區的社會住宅。

蔡蘇秋金將里長和里民連署交給市長，希望學甲慈濟段264、265地號，1100坪可以蓋社會住宅，她說，因旁邊都是住宅區，里長爭取興建社會住宅；但市府體育局目前已規畫要蓋綜合體育運動場館，都發局說，要尊重市府現在規畫的方向。

蘇蔡秋金強調，她沒有反對綜合體育館，除可做排球館，可做全民運動館，也能提供青少年打球使用，但要考慮好，四周都是住宅區，若影響住戶寧靜可能會被抗議 ；她沒有反對只是將里長和里民的心聲表達給市市府。

兼顧兩全齊美，蘇蔡秋金建議，可將新建學甲多功能體育館移到259地號；天仁工商校地則妥善規畫，新生路以北可蓋社會住宅及停車場，請市府跨局處審慎評估，好好利用兼顧居民需求，因學甲公有地非常少，有好機會要善加利用。這兩塊地要審慎評估。

有關溪北地區社會住宅，都發局表示，目前已於新營區規畫「長勝好室」社會住宅，規畫辦理統包工程招標作業，市府也會同步持續辦理溪北地區社會住宅基地選址評估作業，目前成果進度為協同中央持續加速溪北地區社會住宅興辦時程。

至於大北門藝文中心選址，市長黃偉哲允諾在下次定期會給答案，承諾會盡速。