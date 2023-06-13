快訊

性平風暴扛不住 林飛帆下午將宣布退選立委

猴痘新增16例本土 首例兒童個案用口服藥後已出院

發錢啦！「1縣市」首發端午禮金 符合資格爽領5000元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義縣灣內大橋面臨老化危機 改建7.5億元盼中央補助

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣六腳鄉灣內大橋橋齡39年，有橋墩裸露、結構損壞等問題，需7.5億元原址改建。記者黃于凡／攝影
嘉義縣六腳鄉灣內大橋橋齡39年，有橋墩裸露、結構損壞等問題，需7.5億元原址改建。記者黃于凡／攝影

嘉義縣灣內大橋橫跨朴子溪，連接六腳鄉與太保市，39年前竣工至今，已有鋼筋鏽蝕、橋墩及橋面多處混凝土剝落等問題，需7.5億元原址改建，將提升橋面並新增北側新增人行步道，立法院交通委員會今到六腳鄉公所考察，立委蔡易餘當面爭取盼審議過關。

蔡易餘指出，朴子溪長期沖刷灣內大橋，導致跨河橋梁結構受損，橋墩基礎裸露、護欄及伸縮縫受損，橋面、橋帽多處混泥土剝落，也不符合現今耐震要求，且橋梁出水高度不足，逢大雨就易溢堤淹水，應改建提升交通安全。

縣府建設處指出，基於橋齡、混凝土劣化、橋梁結構及水利法規考量，既有橋梁不具局部改善及補強效益，將採全橋原址改建，抬升橋梁堤頂高度，施作混泥土橋雖需較久時間，工期約26個月，但好處是能大幅降低維修頻率。

建設處表示，灣內大橋現況橋面寬約8公尺、橋梁兩側引道寬度約11.5至12公尺，將保留兩端引道續用，並配合嘉54線拓寬橋面以利銜接，規劃雙向4車道，橋面拓寬至13.5公尺，包括單向混合車道、機慢車道及路肩，也會在北側新設人行步道。

立法院交通委員會考察團今到六腳鄉公所了解灣內大橋改建計畫。記者黃于凡／攝影
立法院交通委員會考察團今到六腳鄉公所了解灣內大橋改建計畫。記者黃于凡／攝影
嘉義縣六腳鄉灣內大橋橋齡39年，有橋墩裸露、結構損壞等問題，需7.5億元原址改建。記者黃于凡／攝影
嘉義縣六腳鄉灣內大橋橋齡39年，有橋墩裸露、結構損壞等問題，需7.5億元原址改建。記者黃于凡／攝影

朴子溪 車道 嘉義

延伸閱讀

嘉義縣33店家推愛心待用餐 讓弱勢家庭吃溫熱飯菜

影／嘉義縣大雨狂炸！多處民宅淹水「水深達40公分」 多輛車子泡水

斥資30億 巴洛克風嘉義佐登妮絲城堡觀光工廠今揭牌

竹林大橋死亡事故 竹東騎士頭顱遭砂石車壓扁變形

相關新聞

慶祝將至警察節助人最快樂 台南警今捐11萬多CC鮮血救人

梅雨季節台南地區下大雨，多少影響民眾捐血意願，加上最近醫院用血需求量大增，台南市警五分局、四分局今天舉辦捐血活動，除員警...

環球科大沒了！ 創辦人痛心盼「剩餘價值用到極致」

環球科技大學確定明年退場，校產將由教育部接管清算，創辦人許文志昨在學校董事會中提案通過教職員慰助金辦法，發給之前退休或離...

台南出現首例本土登革熱 黃偉哲督察篩採檢站

台南市新增1例本土登革熱病例，繼2019年以來3年後再度出現本土案例。台南市衛生局目前針對她居住地及活動地進行清消、對周...

台南社宅集中溪南？黃偉哲：溪北南科就業熱點檢討推動

台南市目前興建中及規畫中的公宅戶數達7922戶，已完成規畫設計及動工有2155戶，議員蔡蘇秋金在議會不滿指出，社宅只分布...

露營正夯虎頭埤露營區遭質疑老舊 市府：爭取經費改善

近年露營活動盛行，許多風景區露營場地一位難求，不過今天有市議員質疑台南市知名的虎頭埤風景區有數以百計的露營格位，卻因為設...

嘉義縣灣內大橋面臨老化危機 改建7.5億元盼中央補助

嘉義縣灣內大橋橫跨朴子溪，連接六腳鄉與太保市，39年前竣工至今，已有鋼筋鏽蝕、橋墩及橋面多處混凝土剝落等問題，需7.5億...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦