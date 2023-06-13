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嘉義縣灣內大橋面臨老化危機 改建7.5億元盼中央補助
嘉義縣灣內大橋橫跨朴子溪，連接六腳鄉與太保市，39年前竣工至今，已有鋼筋鏽蝕、橋墩及橋面多處混凝土剝落等問題，需7.5億元原址改建，將提升橋面並新增北側新增人行步道，立法院交通委員會今到六腳鄉公所考察，立委蔡易餘當面爭取盼審議過關。
蔡易餘指出，朴子溪長期沖刷灣內大橋，導致跨河橋梁結構受損，橋墩基礎裸露、護欄及伸縮縫受損，橋面、橋帽多處混泥土剝落，也不符合現今耐震要求，且橋梁出水高度不足，逢大雨就易溢堤淹水，應改建提升交通安全。
縣府建設處指出，基於橋齡、混凝土劣化、橋梁結構及水利法規考量，既有橋梁不具局部改善及補強效益，將採全橋原址改建，抬升橋梁堤頂高度，施作混泥土橋雖需較久時間，工期約26個月，但好處是能大幅降低維修頻率。
建設處表示，灣內大橋現況橋面寬約8公尺、橋梁兩側引道寬度約11.5至12公尺，將保留兩端引道續用，並配合嘉54線拓寬橋面以利銜接，規劃雙向4車道，橋面拓寬至13.5公尺，包括單向混合車道、機慢車道及路肩，也會在北側新設人行步道。
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