嘉市中正路商圈磚式道路將修整 尋求保留原貌、道安雙贏方案

嘉義市光華路中正路多岔口長久經汽機車擠壓造成路面損害且發出磚塊碰撞噪音，有人走路摔倒、機車犁田、夜晚擾亂睡眠，有民眾陳情刨除改鋪柏油路面，但商家認為是特色商圈要保留；今天市府會同議員、居民現場勘查後，有共識將多岔路口原有地磚移除改鋪柏油路面，保留的文化路至光華路口中正路段，擇期商討雙贏方案。

光華路中正路多岔路口是嘉義市特色道路，也是地區交通樞紐，20多年前鋪設頗具特色的磚式道路，但長久經汽機車擠壓造成路面損害，多年來市府工務處補修磚路，有些還是以水泥補丁，逐漸失去原有風貌。議員郭定緯接獲居民陳情有民眾因路面不平摔倒、機車騎士犁田等，對用路人相當不友善，且汽機車經過時擠壓碰撞發出磚塊碰撞聲，在深夜更是擾人清夢，希望能重整甚至刨除改鋪柏油路面。

不過，附近商家認為這條磚道具有歷史、商圈特色，磚道是需要市府加強維修保留風貌、地方特色，反對刨除鋪柏油路面。