快訊

性平風暴扛不住 林飛帆下午將宣布退選立委

猴痘新增16例本土 首例兒童個案用口服藥後已出院

發錢啦！「1縣市」首發端午禮金 符合資格爽領5000元

嘉市中正路商圈磚式道路將修整 尋求保留原貌、道安雙贏方案

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
上午市府人員與議員、里長、居民現場會勘、溝通。記者李宗祐／攝影
上午市府人員與議員、里長、居民現場會勘、溝通。記者李宗祐／攝影

嘉義市光華路中正路多岔口長久經汽機車擠壓造成路面損害且發出磚塊碰撞噪音，有人走路摔倒、機車犁田、夜晚擾亂睡眠，有民眾陳情刨除改鋪柏油路面，但商家認為是特色商圈要保留；今天市府會同議員、居民現場勘查後，有共識將多岔路口原有地磚移除改鋪柏油路面，保留的文化路至光華路口中正路段，擇期商討雙贏方案。

光華路中正路多岔路口是嘉義市特色道路，也是地區交通樞紐，20多年前鋪設頗具特色的磚式道路，但長久經汽機車擠壓造成路面損害，多年來市府工務處補修磚路，有些還是以水泥補丁，逐漸失去原有風貌。議員郭定緯接獲居民陳情有民眾因路面不平摔倒、機車騎士犁田等，對用路人相當不友善，且汽機車經過時擠壓碰撞發出磚塊碰撞聲，在深夜更是擾人清夢，希望能重整甚至刨除改鋪柏油路面。

不過，附近商家認為這條磚道具有歷史、商圈特色，磚道是需要市府加強維修保留風貌、地方特色，反對刨除鋪柏油路面。

今天上午市府相關人員與當地商家現場勘查，在議員、里長廖梅江等人居間協調下，共識先將多岔路口原有地磚移除改鋪柏油路面，保留文化路至光華路口中正路段，擇期商討雙贏方案。郭定緯表示，嘉義市近年來有不少返鄉青年以創意創造出不少商機，或許可以透過青創大家集思廣義，尋找一個既可以保留特色又讓用路人安全的雙贏方案。

為行車安全、安寧多岔路口的磚道將刨除改鋪柏油路面。記者李宗祐／攝影
為行車安全、安寧多岔路口的磚道將刨除改鋪柏油路面。記者李宗祐／攝影
嘉義市中正路商圈磚道具有特色的道路，長久以來維修補丁，逐漸失去原有風貌。記者李宗祐／攝影
嘉義市中正路商圈磚道具有特色的道路，長久以來維修補丁，逐漸失去原有風貌。記者李宗祐／攝影

嘉義 議員

延伸閱讀

嘉市大業實中首屆滿額 邀菁英教師來嘉服務

蘇花公路和平段驚現74公噸巨石 公路總局清除

鼓勵減少排碳量卻只有26個換電站 嘉市議員建議增設便民

嘉市新版幼兒園給藥紀錄表須附處方箋 防餵不明藥物

相關新聞

慶祝將至警察節助人最快樂 台南警今捐11萬多CC鮮血救人

梅雨季節台南地區下大雨，多少影響民眾捐血意願，加上最近醫院用血需求量大增，台南市警五分局、四分局今天舉辦捐血活動，除員警...

環球科大沒了！ 創辦人痛心盼「剩餘價值用到極致」

環球科技大學確定明年退場，校產將由教育部接管清算，創辦人許文志昨在學校董事會中提案通過教職員慰助金辦法，發給之前退休或離...

台南出現首例本土登革熱 黃偉哲督察篩採檢站

台南市新增1例本土登革熱病例，繼2019年以來3年後再度出現本土案例。台南市衛生局目前針對她居住地及活動地進行清消、對周...

台南社宅集中溪南？黃偉哲：溪北南科就業熱點檢討推動

台南市目前興建中及規畫中的公宅戶數達7922戶，已完成規畫設計及動工有2155戶，議員蔡蘇秋金在議會不滿指出，社宅只分布...

露營正夯虎頭埤露營區遭質疑老舊 市府：爭取經費改善

近年露營活動盛行，許多風景區露營場地一位難求，不過今天有市議員質疑台南市知名的虎頭埤風景區有數以百計的露營格位，卻因為設...

嘉義縣灣內大橋面臨老化危機 改建7.5億元盼中央補助

嘉義縣灣內大橋橫跨朴子溪，連接六腳鄉與太保市，39年前竣工至今，已有鋼筋鏽蝕、橋墩及橋面多處混凝土剝落等問題，需7.5億...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦