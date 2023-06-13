台南行道樹土芒果結實吸引民眾採摘 有人顧著採被車撞

台南玉井、新化、左鎮等地都有行道樹種植土芒果樹多年，今年部分路段芒果結實纍纍，吸引許多路過民眾撿拾，甚至自備工具採摘拿到市場叫賣。傳出有人顧著摘芒果沒注意來車被撞傷，也有網友質疑行道樹不是公家的嗎？怎麼可以摘來賣呢？

新化區林姓外送員表示，他最近工作結束後只要經過有芒果行道樹的地方，都會撿拾剛剛掉落的新鮮土芒果，帶回家自己吃。土芒果其實比起現在流行的改良種多了一股獨特的酸甜味，很多人還是很喜歡吃，而且市場現在一台斤要賣90多元，經過路上看到就會隨手撿回家。

黃姓水果商表示，以前新化的芒果行道樹屬於鎮公所公共造產列管財務，每年土芒果產季會有水果商來外包採收販賣，一般民眾不能任意採摘。

但是因為現在改良種芒果越來越多，吃土芒果的人越來越少，雖然市場零售價格品質好的逼近100元1斤，但是一般行道樹的芒果良莠不齊，加上台南縣市合併以後區公所沒有自主財源、公所大都停辦外包。