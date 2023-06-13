台東警消明年外勤津貼再加1千 藍綠立委參選人相見歡

台東縣警察局今辦警察節慶祝大會，縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪，及藍綠兩黨台東縣立委提名人黃建賓、賴坤成都到場致意，祝賀警察節快樂，饒慶鈴也在會中宣布，外勤警消人員調升超勤津貼每月1000元，每月可達1.7萬元。

台東縣警察局警察節慶祝大會，今天有200餘人參加，饒慶鈴致詞表示，國內近期施政滿意度調查，台東警政治安面向連續獲得全國第三名，近年在多項全國性業務評比及專案工作執行上也屢獲佳績。

饒慶鈴說，在縣府財政穩定且有賸餘情況，為慰勉台東縣警察同仁辛苦執勤，明年將投入1600萬元預算，外勤每人每月再調升1000元，警消超勤津貼將達到每人每月1.7萬元。

主辦單位也公平安排劉櫂豪、賴坤成、黃建賓三人陸續上台致詞，3人都上台感謝警察為台東縣的付出，黃、賴兩人下台還合影留念，黃建賓稱賴「大哥」，直言受大哥照顧十多年，賴則笑著說，選舉就是這樣，好朋友也會遇到，「勝敗兵家常事、不用擔心！」