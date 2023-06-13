影／南市出現登革熱本土首例 黃偉哲：全力防堵

台南市新增1例本土登革熱病例，市長黃偉哲上午在議會受訪時表示，這是繼2019年以來3年後再度出現本土案例，本土來源是被蚊子叮咬，目前就是趕快清消及周邊人員進行檢測，不要有新增病例蔓延，會擴大孳清圈及檢測範圍，危險期到7月5日前，若無新增病例因疫情就得到控制，若再增新案例事態就嚴重，寧可超前部署最嚴格的方式清消。

衛生局指出，病患為仁德區成功里40餘歲女性，6月4日起出現發燒、頭暈等不適症狀，於6月10日至成大醫院就醫時進行登革熱NS1快篩陽性並通報，6月12日下午經疾病管制署實驗室檢驗結果確診為登革熱案例，基因型別屬於第一型，同住者目前無疑似症狀。

議員吳禹圜也在議會關切，衛生局長蘇世斌表示，戰戰兢兢在防治本土登革熱，全台有45例有登革熱案例，台南市有7例但都沒有擴散，因2禮拜內沒有國外旅遊史，尤其是東南亞旅遊史，疾管署判定是本土案例，在衛生局所已前往個案居住地及活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除、化學防治及民眾衛教等工作，全力落實各項防疫措施並避免疫情擴散。

衛生局說，因病例近期無出國史，社區感染風險增加，加上近期降雨，造成病媒蚊大量繁殖，不利於防治。今天上下午進行戶內外化學防治作業，另同時動員鄰里志工擴大孳生源清除及掃蚊等工作、並進行附近50公尺住戶的健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追蹤等相關措施。