影／南市出現登革熱本土首例 黃偉哲：全力防堵
台南市新增1例本土登革熱病例，市長黃偉哲上午在議會受訪時表示，這是繼2019年以來3年後再度出現本土案例，本土來源是被蚊子叮咬，目前就是趕快清消及周邊人員進行檢測，不要有新增病例蔓延，會擴大孳清圈及檢測範圍，危險期到7月5日前，若無新增病例因疫情就得到控制，若再增新案例事態就嚴重，寧可超前部署最嚴格的方式清消。
衛生局指出，病患為仁德區成功里40餘歲女性，6月4日起出現發燒、頭暈等不適症狀，於6月10日至成大醫院就醫時進行登革熱NS1快篩陽性並通報，6月12日下午經疾病管制署實驗室檢驗結果確診為登革熱案例，基因型別屬於第一型，同住者目前無疑似症狀。
議員吳禹圜也在議會關切，衛生局長蘇世斌表示，戰戰兢兢在防治本土登革熱，全台有45例有登革熱案例，台南市有7例但都沒有擴散，因2禮拜內沒有國外旅遊史，尤其是東南亞旅遊史，疾管署判定是本土案例，在衛生局所已前往個案居住地及活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除、化學防治及民眾衛教等工作，全力落實各項防疫措施並避免疫情擴散。
衛生局說，因病例近期無出國史，社區感染風險增加，加上近期降雨，造成病媒蚊大量繁殖，不利於防治。今天上下午進行戶內外化學防治作業，另同時動員鄰里志工擴大孳生源清除及掃蚊等工作、並進行附近50公尺住戶的健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追蹤等相關措施。
此外，為能及時找出隱藏病例，於居住地及活動附近設立三處擴大採血站（仁德區成功里活動中心-保華路245號、仁德區仁和里二空新城B區閱覽室-和愛街22號、仁德區衛生所-中山路606巷2號），蘇世斌呼籲5月8日起有疑似登革熱症狀及懷疑有感染之虞的民眾或曾經出國民眾主動前往接受篩檢！現在技術進步，採血快篩很快就會知道結果，長期也會密切追縱避免新增案例發生。
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