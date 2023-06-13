台南出現疫情以來首例登革熱本土病例 急開設3處擴大篩檢站

台南市出現新冠肺炎疫情以來，首例登革熱病例，患者為住在仁德區成功里附近的40多歲女性，由於連日大雨，防治中心擔憂可能爆發疫情，除了今天針對患者居住與活動地點進行化學防治，也在成功里活動中心、仁和里二空新城B區閱覽室及仁德區衛生區設置 擴大篩檢站，擴大篩檢附近居民，防堵疫情擴散。

疫情期間由於境外移入的案例大幅減少，本土病例也跟著下降，台南市過去曾爆發大規模的疫情，造成上百人死亡，但疫情期間，本土病例都維持在零。衛生局表示，台南出現首例本土病例，請民眾配合清除孳生源，落實「巡、倒、清、刷」，一旦查獲孳生源孑孓，將立刻告發開罰。

衛生局表示，台南市在6月12日新增1例本土登革熱病例，為仁德區成功里40餘歲女性，病例6月4日起出現發燒、頭暈等不適症狀，於6月10日至成大醫院就醫時進行登革熱NS1快篩陽性並通報，6月12日下午經疾病管制署實驗室檢驗結果確診為登革熱案例，基因型別屬於第一型，同住者目前無疑似症狀，衛生局所已前往個案居住地及活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除、化學防治及民眾衛教等工作，全力落實各項防疫措施並避免疫情擴散。

衛生局指出，因病例近期無出國史，加上近期降雨，造成病媒蚊大量繁殖，社區感染風險增加，仁德區公所於12日下午開設三級指揮中心並召開防疫應變會議，由區長黃素美主持，防治中心主任蘇世斌、疾病管制署南區管制中心主任李翠鳯、國衛院國家蚊媒中心及相關人員參與。

除了12日下午完成居住地及活動地戶內化學防治家戶貼單通知，今天進行戶內外化學防治作業，另同時動員鄰里志工擴大孳生源清除及掃蚊等工作、並進行附近50公尺住戶的健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追蹤等相關措施。

此外，為能及時找出隱藏病例，於居住地及活動附近設立三處擴大採血站（仁德區成功里活動中心-保華路245號、仁德區仁和里二空新城B區閱覽室-和愛街22號、仁德區衛生所-中山路606巷2號），蘇世斌呼籲5月8日起有疑似登革熱症狀及懷疑有感染之虞的民眾或曾經出國民眾主動前往接受篩檢。