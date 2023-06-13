雲林縣去年至今未戴安全帽死亡14人 決定送低收入戶免費安全帽

雲林縣去年整年到今年三月期間，交通事故機車未戴安全帽死亡14人、受傷近300人，為降低交通事故發生，鼎立興實業有限公司及和嵩金屬建材有限公司今天捐贈5674頂安全帽給雲林縣政府，鼎立興董事長林胡慶當場加碼捐贈500頂安全帽，希望藉此有效降低不必要的傷害與遺憾發生。

根據雲林縣警察局統計，2022年全年交通事故機車死亡102人、受傷1萬097人，其中未載安全帽死亡11人、受傷228人；今年1至3月交通事故機車死亡35人、受傷2730人，其中未載安全帽死亡3人、受傷70人。

去年全縣取締未戴安全帽4933件，今年1至5月已取締3269件，雲林縣長張麗善表示，常有民眾貪圖方便未戴安全帽或甚至無力購買安全帽，導致保護力不足，騎機車一定要戴安全帽，否則危險指數會越來越高，尤其頭部是重要生命中樞，一旦受到撞擊，可能很難醫治甚至回天乏術。

張麗善表示，為宣導騎機車一定要配戴安全帽，鼎立興實業公司先前已捐贈雲林各界9800頂安全帽，今再與和嵩金屬建材一同捐贈5674頂安全帽給雲林縣低收入戶，二間公司再次送愛雲林，充分發揮企業關懷社會的精神與責任，藉由公私部門的合作，希望打造安心無虞的社會安全防護網。

鼎立興董事長林胡慶在捐贈記者會當場加碼捐贈500頂安全帽，他也現場分享戴安全帽的注意事項，不僅要將扣環扣上，帽帶一定要調整鬆緊，鬆緊程度可以容納一根手指頭就好，太鬆的話，事故發生時，安全帽很容易就脫落，無法達到保護效果。