火龍果變麵線 嘉義女子返偏鄉大埔開冰店推廣在地農產
炎熱的夏天吃上一碗冰最消暑了！繞台3線1個多小時山路，好不容易來到嘉義縣偏鄉大埔鄉遊玩，千萬別錯過返鄉女子康䋚扉，運用自家種植的火龍果，製作成火龍果冰淇淋，在大埔路上創業開店「迦寶火龍果雪花冰」，更開發火龍果Q圓及火龍果麵線，讓到訪的許多遊客非常驚艷。
9年前因擔任消防員先生的父親生病需照顧，康䋚扉一家人從台北市返回遍遠大埔鄉定居，起初她先跟著哥哥種火龍果，但銷售不穩定，5年前見玉井把芒果冰推廣很好，她萌生火龍果也可以，開始埋頭研發各項產品。
康䋚扉表示，一開始先做火龍果冰淇淋，有感一盤冰還是缺少一些，再研發火龍果結合地瓜的火龍果Q圓，因大埔為偏遠地區，冰品不好攜帶下山，又再度將火龍果與小麥結合，做成火龍果麵線，搭配獨門醬料，口感非常Q彈。
冰店內販賣包括雪花冰、冰淇淋、鮮果汁、咖啡、果醋等種類蠻多，其中「招牌火龍果雙享綜合雪花冰」最熱門，內含5種火龍果、火龍果冰淇淋、火龍果Q圓、哈密瓜雪花冰及荔枝啵啵球，且盤子及湯匙都選用鏟子造型。
康䋚扉表示，當初盤子找很久，後來看到鏟子造型，就覺得跟農夫種植作物意象型態很接近，且其諧音也很棒，她常跟客人說，吃完冰，可以帶財產回去，加深遊客來大埔吃冰的趣味回憶。
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