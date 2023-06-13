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台南37區最後一塊拼圖 龍崎消防分隊將設在龍船派出所

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員鄭佳欣上午市政總質詢爭取龍崎消防分隊在龍船派出所聯合辦公，獲市長黃偉哲同意。記者吳淑玲／攝影
台南市議員鄭佳欣上午市政總質詢爭取龍崎消防分隊在龍船派出所聯合辦公，獲市長黃偉哲同意。記者吳淑玲／攝影

台南市龍崎區是全市37區唯一沒有消防分隊，地方爭取多年，一直找不到適合的用地，議員鄭佳欣上午在議會總質詢時，提議設在龍船派出所，「警消」聯合辦公，警察局長廖宗山表示同意，市長黃偉哲說，龍崎面積很大，但平地很少，「警消一家」樂觀其成，會積極籌辦，不只龍崎，還可造福鄰近關廟甚至高雄阿蓮等地方民眾。

鄭佳欣表示，多年來積極爭取龍崎消防分隊，目前全市只剩龍崎沒有，現有的龍崎救護站是私人土地，地形也不適合，加上建築及設施非常老舊， 評估許多用地後，龍船派出所現有973平方公尺丙種建築用地，警消可聯合辦公，請市長支持增建及如何規畫停護車等，以造福地方。

台南市共37區不管山區、平地或靠近海邊等，唯獨只有龍崎區沒有消防隊，地方長期爭取設置消防分路隊，萬一發生火警可以就近救災；但因龍崎地區多為山坡地，長期找不到適合設置消防分隊地點，如今能在龍船派出所擴建設置龍崎消防分隊，對地方是一大福音。

台南 建築 黃偉哲

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