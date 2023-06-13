台南37區最後一塊拼圖 龍崎消防分隊將設在龍船派出所

台南市龍崎區是全市37區唯一沒有消防分隊，地方爭取多年，一直找不到適合的用地，議員鄭佳欣上午在議會總質詢時，提議設在龍船派出所，「警消」聯合辦公，警察局長廖宗山表示同意，市長黃偉哲說，龍崎面積很大，但平地很少，「警消一家」樂觀其成，會積極籌辦，不只龍崎，還可造福鄰近關廟甚至高雄阿蓮等地方民眾。

鄭佳欣表示，多年來積極爭取龍崎消防分隊，目前全市只剩龍崎沒有，現有的龍崎救護站是私人土地，地形也不適合，加上建築及設施非常老舊， 評估許多用地後，龍船派出所現有973平方公尺丙種建築用地，警消可聯合辦公，請市長支持增建及如何規畫停護車等，以造福地方。

台南市共37區不管山區、平地或靠近海邊等，唯獨只有龍崎區沒有消防隊，地方長期爭取設置消防分路隊，萬一發生火警可以就近救災；但因龍崎地區多為山坡地，長期找不到適合設置消防分隊地點，如今能在龍船派出所擴建設置龍崎消防分隊，對地方是一大福音。