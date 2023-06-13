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嘉市府延攬許啟明接任交通局長、媒體人李思賢接社會處長

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
新任交通處長許啟明，熱愛熱登山活動。 圖／本報資料照片
新任交通處長許啟明，熱愛熱登山活動。 圖／本報資料照片

嘉義市長黃敏惠連任成功並打破地方自治史紀錄，但連任以來小內閣多事之秋，副市長離職未補、交通處長因案調參議，社會處長黃毅晨辭職；最近找到新的局處長人選，交通處長將延攬高雄市交通局主任秘書許啟明接任，媒體人李思賢上任社會處長。

嘉義市政府交通處長鄭君健因疑將公務手機、平板電腦提供家人使用，涉嫌貪汙，被調派參議；交通處長懸缺，最近找到人選，將延攬高雄市交通局主任秘書許啟明接任，市府已發布人事令，6月17日到任。

許啟明56歲，自中正理工學院畢業後踏入軍職，退役後轉任台鐵列車長，歷任監理所、高雄市交通局等職務，並曾擔任高雄市輪船公司總經理，任職期滿回任高雄市交通局，2020年調升為主任秘書。

許啟明曾接受本報採訪，外表看似嚴肅，私底下卻嚮往自然與野外，他熱愛登山、單車，也是重機騎士。公職生涯30多年，他以自己的綽號「水蛙」成立登山隊，把每次上山當成「充電」，從戶外往內心拓荒，迎接每個階段的挑戰。

原社會處長黃毅晨27歲，是市府最年輕局處長，因個人因素請辭，黃敏惠曾慰留但他有自己的規畫，只好尊重他。

新任社會處處長李思賢38歲，世新大學新聞學系畢業。擔任過中視、台視等媒體記者，從事新聞工作超過12年，亦多次前往國外採訪，媒體經驗豐富。同時李思賢也是嘉義市的子弟，這次有機會回到嘉義市政府工作，和市府團隊共同努力，希望號召更多青年返鄉，讓五星幸福城市再升級。

另外東區區長田文珍調任民政處副處長，原職由自治行政科科長孫世福調任。

新任社會處長李思賢，從事新聞工作超過12年。圖／嘉義市政府提供
新任社會處長李思賢，從事新聞工作超過12年。圖／嘉義市政府提供

嘉義 黃敏惠

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