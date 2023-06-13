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鹽水公20公園特色遊戲場 明年完工

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
台南鹽水區公20公園將打造特色遊戲場，市長黃偉哲（右四）等人昨動土。記者謝進盛／攝影
台南鹽水區公20公園將打造特色遊戲場，市長黃偉哲（右四）等人昨動土。記者謝進盛／攝影

台南市政府投入2000萬於鹽水區「公20」公園規畫特色遊戲場，將闢建大型遊戲塔，有4種不同高度的溜滑梯等設施，昨天動土預計明年初完工，成為溪北地區首座共融式遊戲場。在地里長認為目前公園設施略顯陽春，市長黃偉哲說、立委賴惠員皆說，將向中央爭取經費讓設施更完善。

工務局長蘇金安昨簡報指出，公20公園將做景觀綠美化、新設廁所、增設遊具等，整合不同年齡層休閒遊憩需求，為此先安排3場工作坊徵集大小朋友創意，遊戲場則以冒險刺激為主要構想，並以自然大地為輔，結合地方鹽水月兔等意象，讓冒險及自然元素共存。

黃偉哲、賴惠員及多名議員昨參加動土典禮，黃偉哲說，希望工期能再縮短，讓鄉親早日使用。工務局表示，公20特色遊戲場預計明年初完工，南市目前完成17座特色公園，還有26座正在施工或規畫中。

公20是公有地變更地目後營造公園，才開發不久，當地鹽水區橋南里長陳榮斌說，現階段來看的確略顯陽春，希望能陸續增設施。黃偉哲認為「先求有再求好」，也允諾會再增設；賴惠員說，後續將向中央爭取2600萬元經費，讓特色公園設施更完善。

黃偉哲 賴惠員

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