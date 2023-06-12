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台南水情好轉 黃偉哲：最嚴峻時候已過

中央社／ 台南12日電

旱災中央災害應變中心今天下午宣布，台南水情燈號今天起由減量供水的橙燈調整為減壓供水黃燈，台南市長黃偉哲表示，水情最嚴峻時候已度過，仍希望梅雨鋒面幫水庫真正解渴。

中央宣布台南水情燈號調整，黃偉哲透過新聞稿表示，市府從去年8月下旬水情燈號轉變為代表提醒的綠燈後，著手抗旱至今已超過半年，經過市府及中央的努力，平均每天已找出約9萬立方公尺替代水量。

黃偉哲表示，台南水情燈號今天起由減量供水橙燈調整為減壓供水黃燈，民生用水改為自夜間11時至隔日5時減壓供水，工業用水總量管制也調降為5%，逐步降低用水限制，雖已度過水情最嚴峻的時候，仍希望梅雨鋒面靠近，雨能持續下在水庫集水區，讓今年二期作能順利供灌。

台南市政府水利局指出，5月起接連鋒面及午後熱對流雷雨對水庫帶來挹注，台南3大主要水庫整體蓄水量從5月19日最低8549萬立方尺，回升到昨天的1億3658萬噸，增加約5109萬立方公尺，相當台南51天的全市用水量。

台南市水利局指出，除了降雨在水庫的集水區地表流入外，中央啟動旗山溪甲仙攔河堰越域引水，也為南化水庫帶來約2500萬立方公尺進帳，以多元入流方式改善台南水情。

經濟部水利署南區水資源局晚間7時觀測資料顯示，曾文水庫蓄水量6137萬立方公尺，蓄水率12.11%，相連通的烏山頭水庫蓄水量3737萬立方公尺，蓄水率47 .18%，2座水庫總蓄水量9874萬立方公尺，南化水庫蓄水量3969萬立方公尺，蓄水率44.35%。

南化水庫 黃偉哲

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