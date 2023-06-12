水情好轉 南市水情燈號即日起調整為黃燈

近日鋒面過境，明顯降雨水情好轉，台南市水情燈號自今起由現有減量供水橙燈調整為減壓供水黃燈，市府水利指出，民生用水改為自夜間23至隔日5時減壓供水，另工業用水總量管制也調降為5%。

水利局表示，近日接連鋒面及午後熱對流雷雨對水庫持續接力挹注，截至6月11日止，三座主要水庫蓄水量合計1億3658萬公噸，其中南化水庫3862萬公噸，蓄水率43.16%，曾文-烏山頭水庫，合併蓄水9796萬公噸，合併蓄水率16.72%。

水庫整體蓄水量從5月19日最低8549萬公噸回升到6月11日的1億3658萬公噸，蓄水量已提升約5109萬公噸，約相當51天全市用水量。

除降雨在水庫集水區地表流入外，中央啟動旗山溪甲仙攔河堰越域引水也為南化水庫帶來約2500萬公噸進帳，藉由多元入流的方式全力穩定水庫水情。

市長黃偉哲說，氣象預報近期6月中下旬將有梅雨及西南風機會，盼望雨能下在水庫集水區真正幫水庫解渴，讓今年二期作能順利供灌，同時呼籲民眾仍維持隨手節水好習慣。