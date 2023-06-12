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雲林縣家暴通報三年來不減 原因竟與宣講師有關

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣透過社區防暴宣講師深入社區協助推廣在地特色的家暴防治社區初級預防宣導方案，可培養社區居民的集體意識，凝聚社區力量形成社區安全防護網絡。記者陳雅玲／攝影
雲林縣透過社區防暴宣講師深入社區協助推廣在地特色的家暴防治社區初級預防宣導方案，可培養社區居民的集體意識，凝聚社區力量形成社區安全防護網絡。記者陳雅玲／攝影

根據衛生福利部統計，雲林縣近三年家庭暴力案件通報量平均每日近15件，且逐年不減，雲林縣政府社會處解釋，通報量不減係因民眾都有通報家暴概念，確實把家暴黑數糾出，其中社區防暴宣導講師功不可沒。

雲林縣長張麗善今天頒發「社區防暴宣講師」證書，表揚今年完成培訓的3名社區防暴宣講師，有來自莿桐鄉老人會的黃淑貞及莿桐鄉榮村發展協會的林忠信及陳麗春。

雲林縣府社會處副處長陳怡君說，雲林縣從去年開始培育社區防暴宣講師，目前全縣有19名「社區防暴宣講師」，其中3名是衛生福利部認證的「高階防暴宣講師」，宣講師深入社區協助推廣在地特色的家暴防治社區初級預防宣導方案，可培養社區居民的集體意識，凝聚社區力量形成社區安全防護網絡。

張麗善表示，雲林縣結合基層社區力量與8鄉鎮39個防暴社區合作，設置「社區安全守護站」（目前全縣392村里共設置1005站，涵蓋率達百分之百），提升社區「性別平等」的觀念及敏感度，讓社區防暴網絡與通報機制更趨完備與密集。

勵馨基金會主任林瑞茹表示，為呼籲社會大眾關切家暴議題的重要性，今年7月8日假雲林縣斗六膨鼠森林公園辦理「愛擁抱不用暴　童馨協勵愛有你」家庭暴力防治宣導活動，透過闖關結合相關福利資訊的發送及邀請民眾參與互動遊戲，加深民眾防治宣導的知能，也歡迎親子報名參加泡泡親子派對、家暴防治宣導活動。

雲林縣近三年家庭暴力案件通報量平均每日近15件，且逐年不減，雲林縣政府社會處解釋，通報量不減係因民眾都有通報家暴概念，確實把家暴黑數糾出，其中社區防暴宣導講師功不可沒。圖／雲林縣府社會處提供
雲林縣近三年家庭暴力案件通報量平均每日近15件，且逐年不減，雲林縣政府社會處解釋，通報量不減係因民眾都有通報家暴概念，確實把家暴黑數糾出，其中社區防暴宣導講師功不可沒。圖／雲林縣府社會處提供

雲林 家暴 張麗善

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