鼓勵減少排碳量卻只有26個換電站 嘉市議員建議增設便民

嘉義市電動機車去年至今年成長2100輛，但是換電站只有26站，且集中在市區，有議員接到里長陳情，換電站實在太少，即使換到電池是常換到不是滿格電池。議員建議市府提供公有地租給廠商於增加郊區換電站，一來增加府庫收入，二來提供市民便利服務。市府表示會朝這方向處理。

市議員黃思婷表示，嘉義市機車密集度高，市府鼓勵民眾汰換機車減少排碳量，嘉義市去年電動機車約3400輛，今年約5500輛，但是換電站這些年來只有26站，電動機車年成長2100輛，有很高的成長率，但換電站1站都沒有增加，而且都集中在市中心，郊區都沒有。有里長陳情，換電站實在太少，即使換到電也是常換到不是滿格電的電池，環保局等單位要協助解決不要讓「淨零排碳」只是淪為口號。

黃思婷表示，目前換電站都在公有停車場、超市、加油站等，廠商反應找不到地方裝設，不是租金太貴，就是有安全上的考量。換電站所需要的面積並不大，市府可以盤點有那些畸零可提供給廠商租用，一來增加租金收入，二來提供便利給民眾解決換電站不足問題。