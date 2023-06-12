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虎尾建國眷村完成修建 首場影展與攝影展端午登場

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
藝術家李冠河即日起在剛完成整修的建國新村眷舍開辦首展《尋光·覓境》，展期至7月30日歡迎前往欣賞。記者蔡維斌／翻攝
藝術家李冠河即日起在剛完成整修的建國新村眷舍開辦首展《尋光·覓境》，展期至7月30日歡迎前往欣賞。記者蔡維斌／翻攝

曾於西班牙薩拉滿加、馬德里文化中心等國內外聯展及首展的藝術家李冠河，即日起在剛完成整修的建國新村眷舍開辦首展《尋光·覓境》，展期至7月30日，李冠河多次探訪眷村留下的肌理、痕跡，用心凝視探尋，以攝影和畫作方式，保留這些與美的偶遇作品，值得欣賞。

李冠河1990年畢業於國立藝專並取得西班牙Salamanca大學藝術碩士學位，曾海內外舉辦聯展及首展，作品《日常的奇幻—通天軌道》入選雲林文化藝術獎攝影類，《希望.美好》入圍國際藝術家大獎賽參與2023台北新藝術博覽會。

雲林縣虎尾建國眷村，日治時期曾是神風特攻隊訓練基地，後來成為空軍眷舍聚落，是雲林縣的「歷史聚落建築群」，也是二戰重要歷史見證場域。李冠河初訪眷村，一間間掀頂的屋房、牆面漫漶的水印、光烙如畫般迷人的大作，使他想起西班牙原野上舊房舍，按下快門記錄心中想望和畫面。

李冠河表示，日本、大陸各省的人曾是過客，十多年無人涉足的眷村，可看到好奇探窗、延展入屋的樹；仿若江南水岸風景；殘破木門遺留綠蕨蜷痕，芒花聚散有味；《尋光·覓境》創作，寫下每個角落的美，邀大家一起來虎尾建國眷村感受眷村祕境。

建國里長蘇成就表示，2023南方影展巡迴雲林場也將於6月23日晚上7時在建國眷村播映《消瘦的靈魂》，於6月24日下午也有二手市集「村里蚤市」，端午連假暢遊建國眷村是首選。

藝術家李冠河即日起在剛完成整修的建國新村眷舍開辦首展《尋光·覓境》，展期至7月30日歡迎前往欣賞。記者蔡維斌／翻攝
藝術家李冠河即日起在剛完成整修的建國新村眷舍開辦首展《尋光·覓境》，展期至7月30日歡迎前往欣賞。記者蔡維斌／翻攝
藝術家李冠河即日起在剛完成整修的建國新村眷舍開辦首展《尋光·覓境》，展期至7月30日歡迎前往欣賞。記者蔡維斌／翻攝
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藝術家李冠河即日起在剛完成整修的建國新村眷舍開辦首展《尋光·覓境》，展期至7月30日歡迎前往欣賞。記者蔡維斌／翻攝
藝術家李冠河即日起在剛完成整修的建國新村眷舍開辦首展《尋光·覓境》，展期至7月30日歡迎前往欣賞。記者蔡維斌／翻攝

眷村 雲林 西班牙

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