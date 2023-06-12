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台南鹽水公20特色公園遊戲場動工 明年初完工

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南鹽水公20公園特色遊戲場今天動土，明年初完工，圖為甫開發完成的公園現況。記者謝進盛／攝影
台南鹽水公20公園特色遊戲場今天動土，明年初完工，圖為甫開發完成的公園現況。記者謝進盛／攝影

台南市政府在鹽水「公20」公園規畫特色遊戲場，今下午舉行動土儀式，以自然冒險及月兔為特色主題，將闢建大型遊戲塔規畫有4種不同高度的滑梯等設施，預計明年初完工。

不過因該公園甫開發，相關設施仍待增設，當地橋南里長陳榮斌說，現階段來看的確略顯陽春，希望能陸續添購。市長黃偉哲說，「先求有再求好」允諾會再增設。立委賴惠員也說，後續將向中央爭取2600萬元經費，讓特色公園設施更完善。

「公20」特色公園是地方近年新增的綠地，將昔日公有地透過土地變更營造，市府更在公園投入2000萬元規畫特色遊戲場，將進行景觀綠美化改善、廁所新設及特色遊具增設等，整合地方不同年齡層休閒遊憩需求，建造出溪北地區第一座特色遊戲場。為求慎重，日前還結合大小朋友創意，安排3場工作坊。

工務局長蘇金安簡報時說，公20公園特色遊戲場，以冒險刺激為主要空間分區構想，並以自然大地為輔，結合地方鹽水月兔等意象為象徵，設計規畫出具有冒險及自然共存特色遊戲場。其中將闢建有大型遊戲塔，依年齡層不同，設計有4款不同高度的滑梯，讓親子共遊更添趣味。預計明年初完工，黃偉哲則表示，請工務局再加油，希望工期能再縮短，讓鄉親早日使用。

工務局說，目前南市已完成17座特色公園，預計還有26座正在施工或規畫中；鹽水公20特色遊戲場昨動工後，預計明年初可完工。

下午動土儀式，黃偉哲、賴惠員、蘇金安、鹽水區長陳文琪、市議員蔡育輝、沈家鳳、李宗翰、王宣貿等人及鹽水區各里長與會。

台南鹽水公20公園特色遊戲場今天舉行動土儀式，預定明年初完工，圖為公園現況。記者謝進盛／攝影
台南鹽水公20公園特色遊戲場今天舉行動土儀式，預定明年初完工，圖為公園現況。記者謝進盛／攝影
台南鹽水公20公園特色遊戲場今天動土，邀請月津國小小朋友表演。記者謝進盛／攝影
台南鹽水公20公園特色遊戲場今天動土，邀請月津國小小朋友表演。記者謝進盛／攝影
台南鹽水公20公園特色遊戲場投入2000萬元，今舉行工程動土典禮，由市長黃偉哲（右4）等人與會，預估明年初完工。記者謝進盛／攝影
台南鹽水公20公園特色遊戲場投入2000萬元，今舉行工程動土典禮，由市長黃偉哲（右4）等人與會，預估明年初完工。記者謝進盛／攝影

黃偉哲

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