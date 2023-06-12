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嘉市新版幼兒園給藥紀錄表須附處方箋 防餵不明藥物

中央社／ 嘉義市12日電

新北市某幼兒園爆發疑似餵藥案引發關注，嘉義市府教育處今天前往與新北幼兒園同體系的幼兒園關心，並規畫新版幼兒給藥紀錄表，家長須附上完整藥袋、處方箋，老師才能餵藥。

針對新北市某幼兒園爆出疑似餵食幼童不明藥品事件後，引起全國幼兒家長恐慌，市長黃敏惠隨即責成教育處長林立生於今天協同嘉義市幼教學會理事長王秋華等人前往嘉義市與新北市同加盟系列的幼兒園關心。

林立生告訴中央社記者，防範類似事件發生，教育處設計新版的「家長託藥暨教師給藥紀錄表」，內容不但要註明藥粉、藥水等用量，還有餵藥時間登記，且表格內須有餵藥者和家長簽名，減少誤用、誤餵情況發生，最重要的是家長須附上完整藥袋、處方箋，老師才能替幼童餵藥。

林立生再次重申，教育處絕不允許有任何傷害孩子的事件發生，後續衛生局將邀集所有教保服務機構近期內召開會議，宣導幼兒用藥安全，綿密幼童安全網，讓家長安心放心。

幼兒園 嘉義

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