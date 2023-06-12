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面逼近嚴防豪雨 黃偉哲：地震後留意降雨易土石崩

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
鋒面逼近，台南市水利局啟動巡查作業確保水利設施運作正常。圖／台南市政府提供
鋒面逼近，台南市水利局啟動巡查作業確保水利設施運作正常。圖／台南市政府提供

因鋒面接近、低壓帶及滯留鋒面在台灣附近徘徊，易有短延時強降雨發生，山區並有局部大雨或豪雨出現的機率，台南市長黃偉哲今籲請市民加強防汛整備，隨時注意氣象動態，尤其6月10日南部山區發生地震，易因連日降雨產生土石崩落等災害。

市府秘書長兼災防辦主任方進呈指出，針對此波鋒面，市府團隊特別加強防汛整備工作，確保抽水站、移動式抽水機、水閘門及車行地下道抽水設備等設施運作正常，並持續推動土石流潛勢區居民防災演練。另，玉井、楠西、南化等地區已進入芒果收成期，也請農民作好果樹防護，加強果園排水，防止強降雨造成落果或枝條斷裂影響收成，希望此波鋒面能帶來適度雨量，補充水庫蓄水量紓解旱象。

市府災防辦執行秘書王雅禾說，面對此次鋒面來襲，請民眾嚴防突發致災性降雨，盡量避免前往山區、溪河岸邊或沿海低窪地區活動，外出攜帶雨具注意自身安全，如有需要進入市區車行地下道前，也應特別注意水位警示，避免發生意外。市民可下載台南水情即時通APP、加入台南市政府官方LINE帳號、或進入台南市政府防災資訊服務網、各區公所網站防災專區，獲得最新防災資訊。

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