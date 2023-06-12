嘉縣義竹糖鐵自行車道完工 花旗木林蔭成新景點

以花旗木林蔭道為主題長1.5公里的嘉縣義竹鄉下溪洲到東後寮糖鐵自行車道近日完工；縣長翁章梁今天前往視察說，沿途可欣賞田野風光，將成嘉義縣另處吸引人打卡的美麗景點。

嘉義縣府興建的義竹鄉下溪洲至東後寮台糖鐵道自行車道，全長1500公尺、耗資新台幣1450萬元，近日完工啟用，翁章梁今天前往視察並聽取當地村民的建議。

翁章梁接受媒體聯訪表示，這條自行車道與台19線平行，從義竹鄉溪州村往南連結東光村及東榮村，沿線設有休憩座椅、景觀高燈台、糖運蔗小火車裝置藝術及種植花旗木，沿線保留台糖鐵道，提供遊客和村民開闊的視覺及安全舒適的騎乘空間。

翁章梁說，針對村民反映的後續管理與維護問題，希望各村和社區之間可以商議維護方式，若需用到機具或設備，可透過公所或縣府申請，原則上由地方或志工負責管理，才能永續。

嘉義縣建設處指出，自行車道以花旗木林蔭道為主題，花旗木剛種植需等2、3年後才會大量開花，到時將成為嘉義縣另一處吸引人打卡的美麗景點。