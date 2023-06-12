台南整備防雨災 籲民眾避前往危險地區

台南部分地區今天出現間歇性雨勢，台南市政府災防辦公室指出，未來1週可能出現突發致災性降雨，加上南部山區近日曾發生地震，更易造成土石崩落，民眾應避免前往危險地區。

台南市政府災防辦公室執行秘書王雅禾今天透過新聞稿表示，依中央氣象局預報顯示，接下來1週因鋒面接近、低壓帶及滯留鋒面在台灣附近徘徊，對流發展旺盛易有短延時強降雨發生，山區並有局部大雨或豪雨出現機率。

王雅禾指出，市府災防辦先前已邀集相關單位提前啟動重點工程防颱防汛抽查作業，確保抽水站、移動式抽水機、水閘門及車行地下道抽水設備等設施運作正常，而短延時強降雨是對防汛系統的嚴峻挑戰，期盼平時的防汛準備能順利通過考驗，也希望這波鋒面可帶來適度雨量，補充水庫蓄水量。

台南市水利局統計，全市60座抽水站及499台移動式抽水機皆已完成整備，其中喜樹站、文賢站、安平站等16座抽水站已啟抽，截至今天上午11時的總抽水量約23萬噸。

王雅禾強調，面對此次鋒面來襲，民眾應嚴防突發致災性降雨，儘量避免前往山區、溪河岸邊或沿海低窪地區活動，如有需要進入市區車行地下道前，應特別注意水位警示，民眾可透過下載台南水情即時通APP、加入台南市政府官方LINE帳號等方式，於第一時間獲得最新防災資訊。