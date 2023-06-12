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嘉市聖馬爾定醫院服務阿里山 獲保生醫療奉獻獎

中央社／ 嘉義市12日電

嘉義市天主教聖馬爾定醫院的阿里山醫療工作團隊，昨天獲得台北市大龍峒保安宮頒發保生醫療奉獻獎；院方表示，24小時由醫師駐診的阿里山醫療站，迄今逾25年，服務不間斷。

聖馬爾定醫院今天發布新聞稿指出，院方秉持「哪裡有需要，就往哪裡去」精神，民國87年成立山地偏鄉全年無休、24小時由醫師駐診的阿里山醫療站，服務迄今逾25年，昨天獲得台北市大龍峒保安宮第6屆醫療奉獻團體獎肯定，由院長陳美惠與社區醫療部主任暨院長特助陳汶均受獎。

陳美惠表示，阿里山山腳下的嘉義市醫療資源豐沛，造福許多民眾有便利的就醫環境，但位在阿里山上的偏鄉居民，醫療對阿里山鄉親卻是最遙遠的距離，因此，聖馬爾定醫院積極投入各項資源，強化醫療設備及提升就醫可近性，只為讓山上居民能得到與平地一樣的醫療照護。

陳汶均表示，阿里山醫療站的醫療團隊涵蓋衛生教育、健康促進、部落健康營造、疾病醫療等多面向的全方位團體，除24小時定點醫療外，也結合各村巡診，並積極投入部落健康營造；團隊長期深入部落與居民建立起深厚感情，醫療站就像個大家庭。

陳汶均指出，近年來也針對當地盛行疾病持續擴增門診科別，110年更開辦遠距醫療，以眼科、皮膚科為主，未來更規劃增加急診醫學等科別，以落實阿里山鄉專科門診的可近性。雖然山區醫療困境多，但仍積極整合資源努力架構全面性的醫療照護網絡，持續提升阿里山居民健康。

阿里山 團隊

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