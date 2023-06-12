台南要辦虎頭埤水庫泳渡 黃偉哲：最快今年暑假登場

台南市議員李偉智為基於帶動新化發展，建議在虎頭埤舉辦泳渡活動，市長黃偉哲表示，曾文水庫馬拉松是台灣第一個馬拉松，而虎頭埤是台灣第一座水庫，在虎頭埤辦泳渡活動很具意義，也可帶動觀光發展，最快今年暑假期間舉辦，若來不及明年暑假辦。

李偉智表示，虎頭埤是台灣第一個水庫，也是台南第一個水庫，然而過去的建設，因年代久遠，設施已褪色斑駁，目前虎頭埤湖濱飯店正積極招商，若沒充分利用龐大豐富地景資源，真的相當可惜，因此提出最美「湖光山色」虎頭埤建議。

重新規畫第一湖景的露營區，吸引龐大的露營朋友，以及舉辦泳渡虎頭埤，享受在第一水庫的懷抱中，帶動山區山城的觀光經濟也平衡台南東西兩邊的觀光人潮，讓山城風采再亮起來。

黃偉哲表示，要在虎頭埤辦泳渡必須利用豐水期，今年因乾旱，目前蓄水不豐，希望這波鋒面來到，能讓蓄水更豐富，若來得及能在暑假期間舉辦，若來不及，明年再辦。

觀旅局表示，泳渡路線有兩條，為東西向與南北向，東西向較長約1.6到2公里，南北向為8百公尺到1公里，要選哪一條，還在評估中。目前正招商的虎頭埤湖濱飯店，預計7月開標，已有業者詢問中；另爭取到觀光前瞻經費1.1億元，除修建蟋蟀館，並整理露營區周邊環境，包含露營區設施的改善，以及考慮規畫車宿等空間。