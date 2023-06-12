嘉義縣33店家推愛心待用餐 讓弱勢家庭吃溫熱飯菜

嘉義縣不少餐飲業者雖受物價上漲影響苦撐經營，但為照顧受疫擊衝擊的家庭，33家業者推出愛心待用餐，弱勢家庭每月可領取8張待用餐券，受益家戶逾210戶，縣長翁章梁今到友善店家揭牌，弱勢家庭可到店家領取待用餐，也號召更多愛心店家加入，讓弱勢家庭能夠溫飽。

縣府社會局和民間團體去年7月試辦「暖心暖胃愛心待用餐計畫」，提供弱勢民眾多元的用餐服務，嘉義市城隍廟和嘉義縣慈覺行善會在義竹鄉、梅山鄉、溪口鄉認養待用餐費；今年吸引合騏工業和后政企業也加入捐助行列，分別認養水上鄉、義竹鄉待用餐費。

社會局統計，義竹鄉、梅山鄉、水上鄉、朴子市、溪口鄉和新港鄉7個鄉鎮市，已有6間地方企業、宮廟、團體及33間友善店家加入，符合資格的弱勢民眾每人每月可以領到8張餐券，持券可至友善店家領取等值70元的餐食，受益預計達210家戶以上。

嘉義縣慈善團體聯合協會理事長周信成指出，過去帶米、麵等糧食家訪，發現部分族群因年長或身體不便，其實沒辦法自行煮飯，又迫於經濟因素捨不得外出買飯，長期營養不均衡，希望有了待用餐後，能讓弱勢族群吃到熱熱的飯菜。

縣長翁章梁、義竹鄉長黃政傑、議員翁聰賢、黃金茂及嘉義縣慈善團體聯合協會理事長周信成今到義竹鄉稻香村自助餐了解待用餐情形，並頒發感謝狀；翁章梁說，待用餐不同於乾糧，能讓弱勢家庭吃到溫熱飯菜，期許更多人加入愛心行列。