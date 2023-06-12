快訊

爆性騷案後首露面！鍾沛君召開記者會 曝朱學恒18秒道歉音檔

朱學恒赴北檢「自己告發自己」 他：向鍾沛君道歉

差「1點」攻萬七！台股收16,955點漲68點 台積電收574元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連日雨勢水庫進帳 6月底前嘉義地區供水無虞

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
連日雨勢讓水庫進帳，自來水公司五區管理處表示，預計至6月底嘉義地區供水無虞。圖為仁義潭水庫現況。圖／自來水公司五區管理處提供
連日雨勢讓水庫進帳，自來水公司五區管理處表示，預計至6月底嘉義地區供水無虞。圖為仁義潭水庫現況。圖／自來水公司五區管理處提供

自來水公司五區管理處表示，近來幾波的雨勢，為仁義潭、蘭潭帶來補充水量，預計至6月底嘉義地區供水無虞。但水情燈號仍處於減壓供水黃燈，民眾仍要節約用水。

自來水公司五區管理處統計至今天清晨7時，仁義潭 、蘭潭水庫合計有效蓄水量為1222.8萬噸（35.94%），較上月同期19.83%，約增加16%，本月幾波雨勢，已逐漸為水庫帶來補充的水量，至6月底嘉義地區供水無虞。

水公司表示，昨日水庫進水量約75.42萬噸，水庫平均出水量約7.5萬噸，昨日雨勢為二座水庫帶來約當10日的每日出水量。山區系統部分，昨日雨勢也為阿里山系統帶來豐沛水量，山區原水蓄水池已達滿水位，樂野系統目前供水也已穩定。

不過，水情仍處於減壓供水黃燈，雲林系統持續支援嘉義10萬噸，支援南彰化3.5萬噸。

連日雨勢讓水庫進帳，自來水公司五區管理處表示，預計至6月底嘉義地區供水無虞。圖為仁義潭水庫現況。圖／自來水公司五區管理處提供
連日雨勢讓水庫進帳，自來水公司五區管理處表示，預計至6月底嘉義地區供水無虞。圖為仁義潭水庫現況。圖／自來水公司五區管理處提供

水庫 嘉義 蘭潭

延伸閱讀

台南間歇性降雨 海邊雨勢比山區大

中部水庫解渴！蓄水量回歸至7成 中市府：燈號可望轉藍

大進補！新竹寶二水庫滿庫、石門水庫蓄水升破60% 桃竹解旱象

台南連日降雨挹注水庫 半月進帳2500萬噸水情暫時回穩

相關新聞

嘉縣義竹鄉舊鐵道改建自行車道 打造田園風光騎乘環境

嘉義縣​義竹鄉下溪洲與東後寮台糖鐵道荒廢許久，縣府建設處整修既有舊鐵道，讓民眾可以騎單車享受田園景致，去年8月整修，今年...

嘉義縣33店家推愛心待用餐 讓弱勢家庭吃溫熱飯菜

嘉義縣不少餐飲業者雖受物價上漲影響苦撐經營，但為照顧受疫擊衝擊的家庭，33家業者推出愛心待用餐，弱勢家庭每月可領取8張待...

連日雨勢水庫進帳 6月底前嘉義地區供水無虞

自來水公司五區管理處表示，近來幾波的雨勢，為仁義潭、蘭潭帶來補充水量，預計至6月底嘉義地區供水無虞。但水情燈號仍處於減壓...

星巴克進駐台南麻豆店下月開幕 柚城人口止跌回升

知名咖啡連鎖店星巴克咖啡將進駐台南麻豆，據知下月4日開幕，加上鄰近集客力強大的丹丹漢堡及全聯超市，可望成為新興商圈。

台南間歇性降雨 海邊雨勢比山區大

台南部分地區今天凌晨起出現間歇性降雨，有時雨勢不小，到上午10時為止，累積雨量最多的是南區有72.5毫米，濱海的七股、佳...

議員批台南射擊場「無場可用」 體育局盼明年中發包施工

台南市新射擊場工程進度延宕，舊射擊場因水利局竹溪工程無法使用，市議員蔡筱薇擔心射擊選手恐將無處訓練，數百位會員權益將受影...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦