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連日雨勢水庫進帳 6月底前嘉義地區供水無虞
自來水公司五區管理處表示，近來幾波的雨勢，為仁義潭、蘭潭帶來補充水量，預計至6月底嘉義地區供水無虞。但水情燈號仍處於減壓供水黃燈，民眾仍要節約用水。
自來水公司五區管理處統計至今天清晨7時，仁義潭 、蘭潭水庫合計有效蓄水量為1222.8萬噸（35.94%），較上月同期19.83%，約增加16%，本月幾波雨勢，已逐漸為水庫帶來補充的水量，至6月底嘉義地區供水無虞。
水公司表示，昨日水庫進水量約75.42萬噸，水庫平均出水量約7.5萬噸，昨日雨勢為二座水庫帶來約當10日的每日出水量。山區系統部分，昨日雨勢也為阿里山系統帶來豐沛水量，山區原水蓄水池已達滿水位，樂野系統目前供水也已穩定。
不過，水情仍處於減壓供水黃燈，雲林系統持續支援嘉義10萬噸，支援南彰化3.5萬噸。
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