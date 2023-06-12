星巴克進駐台南麻豆店下月開幕 柚城人口止跌回升

知名咖啡連鎖店星巴克咖啡將進駐台南麻豆，據知下月4日開幕，加上鄰近集客力強大的丹丹漢堡及全聯超市，可望成為新興商圈。

星巴克咖啡多年前即有意進駐麻豆，一度傳出相中中山路鬧區麥當勞旁已停業多年電姬戲院，希望結合老戲院特色融合咖啡文創商機讓戲院「重生」，後因相關問題複雜觸礁。

因麻豆鬧區素地少且道路狹小停車不易，業者多次覓地轉往市郊，相中中正路尾緊鄰全聯，而今年初原在興中路鬧區的丹丹漢堡麻豆店也遷移至中正路現址。

而星巴克麻豆店施工逾1年，外觀以文旦樹為概念，稱羨鮮明設計風格，日前傳出缺工及變更設計消防工安等作業，白色特色外觀呈現，外界討論度高；又有人笑稱反像一座酷炫太空城堡，也有戲稱比較像火鍋料小籠包或蒙古包，可說話題十足。

隨著近日現場工人加緊趕工及業者日前大肆招募人力，最新傳出確定7月4日開幕，不過業者尚未證實。

星巴克將進駐地方，而長期人口外流的麻豆，近年也拜南科「外溢」之賜，今年人口數罕見止跌回升；加上仍有逾10處建案，未來完工，可望帶動新一波人潮。

「開在這裡反比舊市區好！」住下營的姜先生說，這裡離附近丹丹漢堡、全聯超市約近百公尺，道路也較寬敞，除麻豆外，附近下營、六甲、官田過來都方便，也較好停車，可望吸引新一波消費者。

不過附近居民則保守說，當地近來大興土木，停車問題日益嚴重，不少收費停車場興起，消費者恐要接受停車「使用者付費」新趨勢。