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議員批台南射擊場「無場可用」 體育局盼明年中發包施工

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市新射擊場工程進度延宕，舊射擊場因水利局竹溪工程無法使用，市議員蔡筱薇擔心射擊選手恐將無處訓練，數百位會員權益將受影響。記者鄭惠仁／翻攝
台南市新射擊場工程進度延宕，舊射擊場因水利局竹溪工程無法使用，市議員蔡筱薇擔心射擊選手恐將無處訓練，數百位會員權益將受影響。記者鄭惠仁／翻攝

台南市新射擊場工程進度延宕，舊射擊場因水利局竹溪工程無法使用，市議員蔡筱薇擔心射擊選手恐將無處訓練，數百位會員權益將受影響，今怒斥相關單位沒配套措施，導致無場可用的空窗期，市政府要負最大責任。體育局表示，正加速相關進度作業，希望能在明年年中能發包施工。

台南市南區體育公園飛靶射擊場因場地老舊，加上周遭社區相繼開發，考量到噪音與安全性問題，體育局原訂要在關廟森林公園闢建全國賽事等級的射擊場，卻因全運會因素而延宕，而原射擊場也因水利局的竹溪水環境改善工程，必須拆遷，將面臨市區無射擊場可使用的情況。

「無場可用的空窗期，誰來負責任！」蔡筱薇說，依照目前的進度，恐有一陣子無場可用的空窗期，加上射擊場存放234支比賽用槍及彈藥，移動須經警政署、體育署會勘審核定，如果新場地尚未完工，舊場地又無法使用，那槍枝彈藥該何去何從，相關會員的權益誰來保障。

她說，射擊場因有特別性，因此涉及多樣法規，市府應該針對關廟射擊場成立專責小組，組內需要有專業人士，南市射擊委員會，中華民國射擊協會等相關人士，以提供專業法規及規範給施工單位，規畫符合全國性賽事標準場地。

杭州亞運9月登場。蔡筱薇表示，射擊是亞運、奧運項目，台南甚至是全台射擊運動的起源地，但卻一點都不重視射擊運動，導致射擊選手流失嚴重，更有金牌實力的選手被其他縣市挖角；舊的台南射擊場拆除在即，新的關廟射擊場計畫也都還沒完善，面臨無場可用的空窗期、選手流失嚴重的情況，體育局應該要負起最大的責任。

台南

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