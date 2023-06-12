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北、東、中西區14日起21小時大停水 台南市府提醒旅宿業提前因應

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
自來水公司配合鐵道局辦理台南市鐵路地下化工程管線改善區施工，北區、東區及中西區等部分地區6月14日9時至15日6時將停止供水。圖／南市觀旅局提供
自來水公司配合鐵道局辦理台南市鐵路地下化工程管線改善區施工，北區、東區及中西區等部分地區6月14日9時至15日6時將停止供水。圖／南市觀旅局提供

自來水公司第6區管理處為配合鐵道局辦理台南市鐵路地下化工程管線改善區施工，北區、東區及中西區等部分地區6月14日9時至15日6時將停止供水。為避免影響住宿旅客，觀光旅遊局今籲請旅宿業預作儲水準備並提前因應。

市府觀光旅遊局指出，根據自來水公司預估此次工程影響供水的區域及時間如下：

一、停水區域（停水時間為6月14日9時至15日6時，計21小時）：

1.北區公園里、大興里、小北里（小北路以南）、長興里（長德街以東）及北華里（忠義路三段以東）。

2.東區大同里、成大里（臺鐵鐵路以西）、東門里（臺鐵鐵路以西）及圍下里（臺鐵鐵路以西）。

3.中西區赤崁里、南美里、小西門里、南門里、郡王里、開山里、法華里、永華里、城隍里。

二、水壓降低區域（水壓降壓時間為6月14日9時至15日6時，計21小時）：北區小北里（小北路以北）、長興里（長德街以西）及北華里（忠義路三段以西）。

南市觀旅局表示，考量此次停水及降壓範圍內旅宿業眾多，且預估停水時間21小時，為避免影響旅客住宿權益，呼籲旅宿業主動通知住宿旅客，並建議至少於停水前6小時完成儲水，儲水容器應加蓋，以避免病媒蚊孳生。

觀旅局也提醒，務必於停水前關閉抽水馬達電源，避免馬達空轉而發生火警；如容器是以水龍頭使用橡皮管接水，勿將橡皮管浸於容器水中，以免停水致虹吸作用產生2次汙染。另請於恢復供水後，將全部水閥打開排氣，以加速恢復供水；送水初期可能水質較為混濁，請稍待水質清澈後再使用。最新停水資訊可至自來水公司停水公告查詢系統（https://wateroff.water.gov.tw/）查詢。

停水 台南

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