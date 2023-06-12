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台南間歇性降雨 海邊雨勢比山區大

中央社／ 台南12日電
台南部分地區12日天還沒亮就出現陣雨，伴隨著不時響起的雷聲，天色漸亮後仍陰雨不斷，雨勢則以海邊及舊市區較大。 中央社
台南部分地區12日天還沒亮就出現陣雨，伴隨著不時響起的雷聲，天色漸亮後仍陰雨不斷，雨勢則以海邊及舊市區較大。 中央社

台南部分地區今天凌晨起出現間歇性降雨，有時雨勢不小，到上午10時為止，累積雨量最多的是南區有72.5毫米，濱海的七股、佳里等地也有50毫米，山區則相對較少。

台南部分地區天還沒亮就出現陣雨，伴隨著不時響起的雷聲，天色漸亮後仍陰雨不斷，尤其市區在上班、上學通勤時段仍有雨勢，不少民眾提前出門因應。

中央氣象局上午10時的觀測資料顯示，台南今天累積雨量最多的地區為南區72.5毫米，七股、佳里都超過50毫米，安平也有43毫米，大致呈現西南方降雨較多，往東北方遞減情形，山區降雨較不明顯。

據經濟部水利署南區水資源局上午10時觀測資料，今天曾文水庫與烏山頭水庫集水區累積雨量分別僅2.6、2.4毫米，南化水庫稍多，不過也僅12.8毫米。

從5月以來幾波鋒面及午後雷雨為南部山區帶來雨勢，台南3大水庫蓄水逐步回升，至上午10時為止，曾文水庫蓄水量6074萬立方公尺，蓄水率11.98%，相連通的烏山頭水庫蓄水量3769萬立方公尺，蓄水率47.58%，2座水庫總蓄水量9843萬立方公尺，朝1億立方公尺大關邁進。

南化水庫則受惠於高雄旗山溪川流量上升，南區水資源局啟動由甲仙攔河堰越域引水至南化水庫蓄存，水位回升速度較曾文、烏山頭系統快，蓄水量3912萬立方公尺，蓄水率43.71%。

台南 雨量

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